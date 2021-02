Quelles nouvelles mesures envisagées dans les Alpes-Maritimes ?

De nouvelles mesures plus strictes vont être annoncées par le préfet des Alpes-Maritimes, pour tenter d'enrayer la propagation du virus. Le taux d'incidence est particulièrement élevé dans la métropole niçoise, avec plus de 700 cas positifs pour 100.000 habitants, plus de trois fois la moyenne nationale.

Lors d'une réunion samedi soir avec le représentant de l'Etat, les élus azuréens ont proposé cinq pistes face à la flambée de l'épidémie : le port du masque généralisé sur l'ensemble du territoire; un renforcement des contrôles, le durcissement de la jauge pour les centres commerciaux, un confinement ciblé sur le week-end et uniquement sur le littoral et l’interdiction des entrées dans le département, sauf motif impérieux.

Pour l'heure, ces deux dernières options semblent tenir la corde. Elles auraient le mérite d'éviter un afflux de touristes et d'avoir un impact limité sur l'économie locale. C'est en tous cas ce que défend le maire de Nice qui réclame notamment des effectifs de police suplémentaire pour «faire respecter les mesures qui seront annoncées».

Christian Estrosi alerte également sur le risque «de déprogrammations d’interventions chirurgicales vitales, sur la nécessité de mettre en place un confinement, à minima le week-end (...) et si d'ici mercredi, dans les Alpes-Maritimes, le taux d'incidence progressait de 10%, de passer à un confinement généralisé», souligne t-il.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a demandé samedi au préfet et aux élus des Alpes-Maritimes de prendre d'ici à dimanche soir des «mesures complémentaires», comme un renforcement du couvre-feu ou un «confinement partiel ou total», pour faire face à la flambée du Covid-19.

