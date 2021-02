Gabriel Attal : le porte-parole du gouvernement lance son émission sur YouTube et Twitch

Le gouvernement veut s'adresser aux jeunes. Après le défi lancé par Emmanuel Macron aux youtubeurs McFly et Carlito la semaine dernière, le porte-parole de l'exécutif Gabriel Attal va inaugurer ce mercredi son émission sur internet, diffusée sur Twitch et YouTube.

Initialement prévu fin octobre, son lancement avait dû être repoussé en raison du reconfinement. La première aura finalement lieu mercredi, en direct à 19h, a annoncé Gabriel Attal sur Twitter ce lundi, révélant le nom de l'émission, «#SansFiltre».

Selon Le Parisien et LCI, elle sera diffusée sur un rythme mensuel. Tournée dans un studio situé dans une annexe de l'Elysée, elle durera entre 1h et 1h30. Une fois par mois, le jeune porte-parole du gouvernement (31 ans) répondra aux questions des internautes, entouré de cinq ou six jeunes. Un nombre choisi pour respecter les recommandations sanitaires.

Une première consacrée au coronavirus

Chaque émission aura une thématique particulière. La première sera consacrée à la crise du coronavirus, qui affecte particulièrement les étudiants, a indiqué Le Parisien. Aucune information sur les invités n'a pour l'instant filtré. En octobre dernier, la première aurait dû réunir les influenceurs EnjoyPhoenix, Paola Locatelli et Just Riadh, avait révélé Le JDD.

En investissant YouTube mais surtout Twitch, plate-forme de streaming particulièrement prisée des jeunes, le gouvernement ne cache pas son objectif de cibler cette catégorie de population. «Le président de la République souhaite que nous nous adressions aux jeunes. Et au-delà de ça, il n'y a pas de place pour le snobisme dans nos modes de communication», explique au Parisien Gabriel Attal, qui a déjà pour habitude d'organiser régulièrement des lives Instagram avec des influenceurs.

