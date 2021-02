Paris : prison ferme pour plusieurs policiers de la BAC

Six policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) du 18e arrondissement de Paris ont écopé de peines de prison allant jusqu'à 8 ans de prison, ce lundi 22 février. Il leur était notamment reprochés des faits de corruption.

Dans le box des accusés, c'était le chef informel de cet équipage de la BAC qui était le principal visé. Le brigadier de 47 ans, surnommé «Bylka» (kabyle en verlan), a été condamné à 8 ans de prison ainsi qu'à une interdiction définitive d'exercer. Il a été reconnu coupable de 7 infractions, dont corruption et trafic de stupéfiant.

Il était notamment poursuivi pour avoir protégé des dealers du quartier de la Goutte d'Or, en échange de contreparties. Il a aussi piégé un suspect lors d'une interpellation fabriquée, contre une somme de 80.000 euros.

Les deux principaux accusés vont faire appel

L'agent qui était considéré comme son adjoint a écopé de 4 ans de prison, dont 2 ferme, pour faux et vol par personne dépositaire de l'autorité publique. Lui non plus ne pourra plus exercer le métier de policier. Les deux hommes, qui avaient été mis en examen en juin 2019, ont annoncé leur intention de faire appel de ces décisions.

Les 4 autres fonctionnaires ont écopé de peines allant de 12 mois avec sursis à deux ans, dont un an ferme, avec interdiction définitive d'exercer. Agés de 29 à 33 ans, ils ont été condamnés pour une interpellation remontant à avril 2019.

A l'époque, certains avaient frappé un suspect dans leur véhicule de police, tandis que d'autres avaient «habillé» la procédure pour faire croire que l'individu avait du crack et un couteau sur lui. Les deux pièces avaient en réalité été saisies la veille.

Par ailleurs, deux indicateurs de «Bylka» étaient poursuivis, pour corruption active et trafic de stupéfiants. Ils ont été condamnés à 5 ans de prison et 30.000 euros d'amende, ainsi qu'à un an de prison.

