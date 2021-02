Qu'est ce que les écobuages mis en cause dans les incendies au Pays basque

Alors que plusieurs incendies se sont déclarés au Pays basque (Pyrénées-Atlantiques) ces derniers jours, une pratique en particulier est pointée du doigt. Qu'est-ce que l'écobuage qui serait à l'origine du départ d'une dizaine de feux la semaine dernière ?

L'écobuage est une technique à laquelle ont recours les agriculteurs notamment. Il s'agit d'une sorte de débroussaillement par le feu qui consiste à arracher les végétations ainsi que les couches superficielles de humus avant de les brûler en petits tas. Les cendres sont ensuite répandues sur le terrain agricole afin de l'enrichir en nutriments.

C'est précisément des écobuages non maîtrisés qui auraient entraîné plusieurs incendies la semaine passée dans plusieurs communes du Pays basque comme Licq-Athérey, Aussurucq, Bedous, Laruns ou encore Hasparren. Près de 790 hectares de prairies et de broussailles ont brûlé le week-end dernier et 170 pompiers ont été mobilisés pour combattre les feux.

Une pratique dangereuse en cas de vents violents

Cette pratique ancestrale est fortement déconseillée par temps de vents importants. Elle est d'ailleurs systématiquement interdite (tout comme les barbecues) lorsque le niveau de vigilance associé au risque de vents violents est jaune.

