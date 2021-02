Un site internet lancé pour les victimes d’attentats, de viols ou de violences

Des vies bouleversées, qu’il faut pouvoir accompagner. La fédération France victimes et le Fonds de garantie des victimes se sont associées afin de créer un site internet pour venir en aide aux personnes ayant subi toutes sortes de violences. Son lancement a lieu ce lundi, à l’occasion de la journée européenne des victimes.

S’adressant aux adultes et aux mineurs, le site parcours-victimes.fr a l’objectif de regrouper toutes les informations pouvant leur être nécessaire. Les créateurs ont défini cinq «temps clés» pour accompagner au mieux les victimes et leurs proches : «parler et être écouté ; se mettre en sécurité ; préparer le temps pénal ; être indemnisé ; se reconstruire».

Le but est de «faciliter les formalités» et de faire valoir ses droits, indiquent-ils au Parisien. Les acteurs locaux sont d’ailleurs mis à contribution pour apporter leur aide, avec un annuaire des associations de la fédération France victimes. Le numéro national d’aide aux victimes d’infraction est également rappelé (116 006).

La discrétion est assurée, selon les créateurs : «une victime n’a pas toujours envie que l’entourage sache…». L’explication des termes juridiques l’est également, afin de rassurer les personnes et leur permettre de mieux comprendre les démarches à effectuer. «Il ne faut pas qu’à leur douleur morale et physique s’ajoute celle du parcours administratif», résume le Fonds de garantie des victimes.

