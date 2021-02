Vaccination : doit-on craindre une pénurie de seringues ?

L'inquiétude gagne plusieurs pays de la planète, France incluse. La vaccination contre le Covid-19 a fait exploser la demande en seringues. Dès lors, se pose la question de leur disponibilité en quantité suffisante pour injecter le sérum.

A ce stade de la campagne vaccinale hexagonale, les autorités sanitaires françaises se veulent rassurantes.

Le 12 janvier dernier, interrogé lors d'une audition à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait ainsi chiffré les stocks de Santé Publique France à quelque 4,5 millions de seringues, promettant l'acheminement de 2 millions de seringues supplémentaires les jours suivants.

De quoi permettre, en théorie, de couvrir les besoins nécessaires lors de la phase 1 de la campagne vaccinale prévue pour se tenir jusqu'à la fin du mois de mars.

Des inquiétudes venues de l'étranger

Dans la foulée, plusieurs déclarations de médecins, s'inquiétant dans la presse des stocks d'aiguilles et de seringues disponibles, ont pourtant semé le trouble.

Surtout, des exemples venus de l'étranger ont accentué cette inquiétude. Le 10 février dernier, le Japon, pays hôte des prochains JO d'été, a par exemple fait savoir qu'il comptait démarrer sa campagne de vaccination au plus vite malgré un manque de seringues.

Les usines tournent à plein régime

En Europe, les autorités continuent pourtant de soutenir qu'elles ont suffisamment anticipé les besoins pour ne pas se retrouver pris de court.

En France, la Direction générale de la Santé a notamment indiqué à Libération avoir acquis «pour le compte de l'Etat, des aiguilles et des seringues, en plus des doses de vaccin. Ces stocks vont venir en complément de ceux déjà détenus par les établissements de santé», a-t-elle assuré.

Ce faisant, pour suivre la demande mondiale, les usines tournent à plein régime, notamment en Inde, qui fournit la moitié des stocks de la planète, mais aussi en Espagne et en Allemagne.

Aujourd'hui, la production mondiale de seringues se monte à un peu plus de 9 milliards d'unités par an. Un chiffre qui, dans le contexte actuel, pourrait atteindre 12,03 milliards en 2021.

De son côté, la France a pu mobiliser quatre sites sur son territoire pour produire un vaccin contre le Covid-19. Ce lundi 22 février, le compte Twitter de l'Elysée s'est d'ailleurs félicité de la mise en place d'un partenariat avec Sanofi qui prendra en charge plusieurs étapes de la fabrication du vaccin de Johnson & Johnson «pour répondre à la demande européenne et mondiale». Un poids industriel qui, selon toute vraisemblance, pourrait peser dans l'obtention de seringues ad hoc.

En réalité, la question de la disponibilité des seringues et des aiguilles risque surtout de se poser pour les pays les moins riches, moins à même de pouvoir sécuriser des lignes de production. Selon les prévisions, il faudrait en effet quelque 17 milliards de seringues pour immuniser toute la population mondiale, tout en assurant les autres vaccinations. Bien plus donc que les 9,05 milliards produites annuellement, et même les 12,03 milliards prévues en 2021.

Un écart sur lequel comptent bien s'appuyer des start-up pour proposer leurs innovations. Au Canada, l'une d'entre elles, «Technologies médicales internationales» a ainsi mis au point un dispositif de vaccination sans aiguille. Le Med-Jet H4, un appareil ressemblant à un pistolet, permet d'expulser un microjet de vaccin à même de transpercer directement la peau.

