52% des Français sont favorables à la vaccination obligatoire en entreprise, selon un sondage

La vaccination en entreprise, par la médecine du travail, devrait commencer très prochainement en France. Si elle n’a rien d’obligatoire, et que les employeurs ne peuvent demander à leurs salariés se de faire vacciner, 52% des Français sont pourtant favorables à la vaccination obligatoire en entreprise.

Selon un sondage* réalisé par l’agence d’intérim Qapa, une majorité des Français serait donc favorable au fait de se faire vacciner sur leur lieu de travail. 51% des sondés se disent prêts à se faire vacciner si leur employeur le leur propose, et ce chiffre monte à 56% si leur employeur le leur demande expressément - ce qu'il n'a pas le droit de faire, selon la loi.

Ceci dit, les Français sont toutefois formellement opposés (82%) à l’interdiction d’accès au travail des salariés qui ne sont pas vaccinés. De même, 79% des personnes interrogées estiment que les travailleurs qui ne souhaitent pas se faire vacciner ne peuvent être licenciés pour cette raison – ce que prévoit de toute manière la loi. Ils exigent aussi une certaine transparence, et 56% des sondés souhaiteraient savoir qui, parmi leurs collègues, a reçu une injection contre le coronavirus ou qui l’a refusée. Car le sujet semble être plutôt tabou chez une partie de la population, puisque 43% des sondés n'osent pas parler de la vaccination contre le Covid-19 avec leurs collègues.

Les entreprises aptes à vacciner ?

Cependant, si une majorité des Français souhaite que la vaccination au travail soit effective et obligatoire, les entreprises ne sont pas toujours en mesure de réaliser les injections. Selon cette même étude, 44% des Français pensent que l’entreprise dans laquelle ils travaillent ne sont pas adaptés à la vaccination, ou qu’elles ne possèdent pas «les moyens techniques et humains pour une vaccination sans risque.» 35% estiment que les entreprises ne sont pas «totalement prêtes», et seuls 21% des sondés sont certains que leur employeur pourra lancer la campagne de vaccination au sein de l’entreprise.

Selon Laurent Pietraszewski, secrétaire d’État chargé des Retraites et de la Santé au travail, la vaccination en entreprise devrait débuter cette semaine ou début de la semaine prochaine. Les médecins du travail pourront réaliser les injections du vaccin AstraZeneca aux salariés qui le souhaitent, dans le respect du secret médical vis-à-vis de l'employeur.

* Le sondage a été réalisé entre le 15 et 18 février 2021 auprès de 4,5 millions de candidats sur Qapa.fr. Parmi eux 52% d'entre eux sont des non-cadres et 48% sont des cadres, et 51% sont des femmes et 49% des hommes.

