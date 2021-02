Ces 5 astuces étonnantes pour perdre du poids au bureau

Quand on fait un métier qui nécessite de rester assis toute la journée (ou presque) devant son ordinateur, il n’est pas toujours facile de garder la ligne. Surtout si on fait régulièrement des pauses gourmandes. Ainsi, voici 5 conseils pour brûler des calories au bureau.

Optez pour les escaliers

Tout d’abord, oubliez l’ascenseur. Monter et descendre des escaliers est un exercice idéal pour affiner et sculpter sa silhouette. C’est également un bon moyen de travailler son équilibre et sa coordination. Il faut savoir qu’en moyenne cette activité permet de perdre 10 calories par minute. En additionnant les allers-retours sur toute une journée, et en fonction du nombre d’étages, le compteur peut rapidement grimper. En sachant cela, on n’hésite donc pas à emprunter les escaliers le plus souvent possible. Pour encore plus d’efficacité, vous pouvez opter pour une ascension plus sportive, en montant par exemple les marches deux par deux, ou en accélérant le rythme.

Faire des petits exercices

Il est également possible de rester actif sans quitter son poste de travail, et ce, en toute discrétion. Quand vous êtes assis devant votre ordinateur, levez vos deux jambes pendant 10 secondes, en gardant le dos bien droit, et répéter ce mouvement autant de fois que vous le pouvez. Pour muscler vos abdos, asseyez-vous au bord de votre chaise, les pieds bien à plat sur le sol, parallèles, et le dos bien droit. Puis, basculez vers l’arrière et contractant les abdominaux, et restez dans cette position pendant 30 secondes, relâchez et recommencez l'exercice. Enfin, pour les fessiers, toujours en position assise, contractez une fesse après l'autre, puis, dans un second temps, contracter les deux fesses en même temps.

Boire suffisamment d’eau

Quand on travaille, on ne pense pas forcément à s’hydrater correctement. Pourtant, boire suffisamment d’eau - au moins 1,5 litre par jour et si possible bien fraîche - favorise la perte de poids. Cela permet d'éliminer les déchets et les toxines accumulés dans le corps, mais aussi d’augmenter le métabolisme de base, ou basal, c’est-à-dire l’énergie que l’on dépense quotidiennement au repos pour assurer des fonctions vitales (la respiration, la digestion, le fonctionnement du cerveau, le maintien de la température corporelle…). Et plus on boit, plus on a envie d’aller aux toilettes, ce qui nous oblige ainsi à marcher davantage. Sans compter l’eau aide à lutter contre le mal de tête et à optimiser l'activité cérébrale et la concentration.

Enlever les sucreries de son tiroir

Difficile de résister à la tentation si votre tiroir déborde de biscuits et de bonbons. Pour ne pas céder, il faut tout simplement enlever ces aliments trop caloriques, et bien trop accessibles. Sans compter que ces sucreries, que l’on aime consommer à 10h pour patienter jusqu’à la pause déjeuner, ou bien pour le goûter, ne sont pas rassasiantes. Mais pas question de laisser vos tiroirs vides. Car en cas de fringale, le distributeur automatique, et ses madeleines et autres barres au chocolat, n’est jamais loin. Pensez à rapporter quelques fruits et des oléagineux (amandes, noix…), qui sont riches en bonnes matières grasses et en fibres.

privilégier le face-à-face

Pour augmenter votre nombre de pas quotidien, et dépenser plus d’énergie, et donc des calories, prenez enfin l’habitude de ne pas envoyer un email à votre collègue, alors que celui-ci est au même étage que vous, et allez le voir directement. Idem pour les appels téléphoniques. A ce sujet, quand votre interlocuteur ne se trouve pas dans la même pièce, et quand cela est possible, téléphonez debout, soit en marchant dans le couloir, soit en position statique. Pour tenir droit, on sollicite plusieurs muscles, dont ceux du dos, des jambes, et particulièrement le triceps sural (mollet), qui nous empêche de basculer en avant. Résultat, on brûle davantage de calories.

