Clermont-Ferrand : un homme tire sur son ex-compagne devant leur fille, puis se suicide

Un homme de 53 ans s’est donné la mort, ce lundi 22 février, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), après avoir tiré sur son ex-compagne.

Le drame a eu lieu aux alentours de 8h du matin, dans un hall d’immeuble, rapporte La Montagne. Cette dernière a été transportée en urgence à l’hôpital, mais ses jours ne seraient pas en danger, a déclaré la police auprès du quotidien régional.

D’après les informations de France Bleu, la victime a reçu deux balles dans le ventre. Présente au moment des faits et sous le choc, la fille du couple, âgée de 16 ans, a également été prise en charge par les secours. Le tireur présumé, quant à lui, a pris la fuite.

D’importants moyens terrestres et aériens ont alors été déployés pour tenter de retrouver le quinquagénaire. Dans la matinée, une première équipe du RAID, en provenance de Lyon, a été dépêchée sur place, puis, quatre véhicules ont suivi, dont un blindé.

L’homme, qui était moniteur de tir et inconnu des services de police, a finalement été retrouvé mort, à la mi-journée, du côté du plateau de Gergovie. Un hélicoptère a repéré le véhicule du suspect et son corps a été découvert un peu plus loin. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait mis fin à ses jours.

