Dunkerque : «des mesures supplémentaires» nécessaires pour freiner l'épidémie

A Dunkerque, les indicateurs sanitaires se dégradent de manière préoccupante. Inquiet, le maire, Patrice Vergriete, a demandé un entretien «en urgence» avec Jean Castex, qui s'est rendu dans cette ville du Nord ce mardi 23 février. A l'issue d'une concertation avec les élus, le Premier ministre a demandé «des mesures supplémentaires de freinage».

Localement, le taux d'incidence du Covid-19 connaît une hausse importante, à 901 cas pour 100.000 habitants. C'est pourquoi Jean Castex «demande à ce que le travail de concertation locale des élus et des autorités publiques du territoire permette de définir la réponse la mieux adaptée à la situation».

Les maires de la Communauté urbaine de Dunkerque (CUD) avaient déjà donné l'alerte plus tôt en février. Le 12 ils avaient notamment demandé, sans succès, à ce que les collèges et lycées soient fermés une semaine avant les vacances scolaires.

Face à la dégradation des indicateurs sanitaires locaux, ils avaient aussi réclamer des vaccins supplémentaires. Quelque 2.400 doses avaient ainsi été allouées à la CUD et à la communauté de communes des Hauts-de-Flandre. Une campagne exceptionnelle de dépistage gratuit et sans rendez-vous a également été lancée sur le territoire jeudi 18 février. Elle se termine ce mardi.

A présent, les élus de la CUD doivent décider des nouvelles mesures à prendre. Réunis ce matin pour une «prise de position collective», ils recevront aussi la visite du ministre de la Santé, Olivier Véran, ce mercredi 24 février. Selon la mairie de Dunkerque, un reconfinement local fait partie des options envisagées.

C'est déjà le scénario adopté dans les Alpes-Maritimes où un confinement territorialisé a été décidé pour les deux prochains week-ends à Nice et sur 63 communes du littoral. Cette décision inédite en France s'accompagne de la fermeture pour 15 jours des commerces de plus de 5.000 m2, hors pharmacies et alimentaire. Ce alors même que le taux d'incidence de la métropole niçoise, à 700 cas pour 100.000 habitants, est inférieur à celui de la communauté urbaine de Dunkerque.

