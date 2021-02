Insertion : tout savoir sur le plan «10.000 jeunes», lancé par le ministère de l’Intérieur

Venir en aide aux jeunes des quartiers difficiles, et pourquoi pas faire naitre de nouvelles vocations. Le ministère de l’Intérieur a lancé ce mardi un plan «10.000 jeunes», qui va proposer des stages, des formations ou des apprentissages parmi les nombreux métiers qui lui sont rattachés.

Mécanicien pour les véhicules de police ou des pompiers, membre du service informatiques ou juridique, chargé de la communication du ministère, cuisinier dans ses restaurants collectifs… La diversité des métiers qui composent le ministère de l'Intérieur ne manque pas. Sans compter ceux directement liés à la sécurité et à la protection des personnes (policier, gendarme, sapeur-pompier…).

Au total, «plus de 10.000 stages, contrats d’apprentissage et autres opportunités aux collégiens, lycéens, apprentis et étudiants de tous âges dès les prochaines semaines et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021/2022» vont être proposés par l’Intérieur. Avec l’objectif de profiter en priorité aux jeunes faisant face aux plus grandes difficultés, notamment dans les quartiers de reconquête républicaine (les quartiers particulièrement sensibles, ndlr).

Un site internet pour postuler

Dans le détail, 1.800 stages supplémentaires seront accessibles aux collégiens de troisième. Pour les moins de 18 ans, 1.200 places de cadets de gendarmerie seront ajoutées. Les 18-25 ans auront eux 4.000 nouvelles offres de stage, mais aussi 1.500 en apprentissage et 1.500 en service civique.

Pour postuler, les intéressés devront envoyer leur candidature sur la page www.10000jeunes-interieur.fr. Les dossiers seront traités par la préfecture de leur département. Les jeunes gens seront ensuite contactés dans les jours suivants.

