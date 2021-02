Cigarette : les fabricants bientôt responsables des mégots jetés par terre

Ils pullulent sur les trottoirs, jetés par des fumeurs irrespectueux. A partir de 2023, la responsabilité des mégots abandonnés sera également celle des fabricants, selon le principe de «pollueur-payeur».

Un arrêté paru au Journal officiel à propos de la loi pour l’économie circulaire impose ainsi plusieurs obligations aux cigarettiers, afin d’aider les collectivités. Objectif, réduire de 40% les déchets de mégots d’ici 6 ans.

Pour cela, ils doivent payer à partir de cette année une contribution à un organisme dont l’agrément doit bientôt être attribué, et dont le rôle sera de mener à bien cette mission de réduction des mégots au sol. Grâce aux fonds perçus, il réfléchira à des dispositifs efficaces de collecte et de gestion de ces déchets. Il distribuera également des cendriers de poche aux buralistes et aux collectivités, et aura la charge de mener des campagnes de sensibilisation tous les deux ans.

De l'argent pour chaque communes

En plus de financer cet organisme, les cigarettiers devront aussi donner de l’argent aux communes françaises : 2,08€ par habitant pour celles de plus de 50.000 habitants, 1,08€ pour celles entre 5.000 et 50.000 et 0,50€ pour les rurales. Les communes considérées comme «touristiques» recevront elles 1,58€ par habitant. De quoi permettre aux municipalités d’avoir les moyens de ramasser les mégots et les traiter, ou d’installer des systèmes de récupération. Les entreprises commenceront par payer 50% de ces sommes en 2021, puis 75% en 2022 et 100% en 2023. Le barème pourra évoluer en fonction des coûts de nettoyage.

Les fabricants de cigarettes seront aussi poussés à concevoir des mégots moins nocifs pour l’environnement, contenant notamment moins de plastique.

Un fléau écologique

Selon un rapport 2017 de l’OMS, 30 à 40% des déchets ramassés au sol dans les villes et le long des littoraux depuis 1980 sont des mégots. De même, sur les 50 milliards de cigarettes vendues en France, 30 milliards se retrouvent dans la nature, une fois fumées. Un sondage mené à Marseille par l’association Recyclop stipule que 88% des fumeurs jettent leurs mégots au sol. 100.000 seraient ainsi lâchés par terre chaque heure.

Un mégot peut polluer à lui seul 500 litres d’eau et met entre un à douze ans à se décomposer, selon qu’il contient ou non un filtre. Une amende de 68€, qu’un décret souhaite monter à 135€, est censée punir les personnes jetant leur cigarette par terre en France.

