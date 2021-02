Paris : les accidents de vélo en hausse de plus de 35% en 2020 dans la capitale

Le nombre d'accidents de vélo ne cessent d'augmenter dans la capitale. En 2020, ils ont même explosé de 35,1 % par rapport à l'an passé. Une hausse induite par l'important développement de la pratique dans la région parisienne, mais pas que.

En 2020, il y a eu 919 cyclistes blessés ou décédés dans un accident de la route, contre 680 en 2019, selon les chiffres de la préfecture de police de Paris. Soit une hausse de 35,1 %. Parmi eux, 8 en sont morts. Le double par rapport à l'an passé.

Un mauvais bilan «qui s'explique principalement par la hausse de la pratique mais qui montre qu'il reste beaucoup à faire», selon Alexis Frémeaux, le président de l'association d'usagers cyclistes Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB).

Bilan des accidents en 2020 dans #Paris : la baisse dans le contexte de la pandémie ne bénéficie pas à tous les usagers. Une hausse atypique du nombre des tués, principalement chez les usagers de véhicules automobiles. pic.twitter.com/DYZoFezJia — Sécurité routière préfecture de Police (@SecuRoute_PP) February 24, 2021

«Trop d'endroits où il n'y a pas de pistes cyclables»

«Il y a encore beaucoup d'endroits dans Paris où il n'y a pas de pistes cyclables», explique Alexis Frémeaux, qui souligne à titre d'exemple que «les boulevards Haussmann (9e), Malesherbes (8e) ou encore Henri IV (4e) ne présentent encore aucun aménagement cyclable». Autre constat selon lui : le manque de continuité entre les pistes cyclables. Et d'ajouter : «huit cyclistes tués à Paris, dans une ville où on n'est pas censé circuler vite, [...] cela montre qu'il y a encore du travail».

«Il faut créer un vrai réseau, rapidement, pour éviter que les cyclistes se soient remis brutalement en plein milieu de la circulation» [à la fin d'une piste cyclable] et «que la mairie de Paris mette les bouchées doubles et accélère le déploiement des pistes cyclables» préconise-t-il, et ce, alors qu'il y aura, selon lui, «encore plus de cyclistes au printemps prochain».

Pour autant, le président de l'association MDB tient à souligner les avancées positives. Parmi elles, la création rapide de pistes cyclables, notamment les «coronapistes» aménagées en urgence pendant le premier confinement qui ont été «une réponse efficace au boom de la pratique», ou encore la «flexibilité» de la mairie de Paris qui «corrige ou améliore les aménagements» qui le nécessitent, comme «récemment sur l'avenue Gambetta (20e)».

De son côté, la municipalité parisienne assure travailler «à la sécurisation maximum des cyclistes», notamment via la création de «parcours cyclables sans arrêt dans la chaîne». Au total, il existe désormais «plus de 1.000 km et bientôt 1.060 km de pistes cyclables en dur ou avec marquages au sol», explique-t-on à la mairie de Paris, tout en soulignant que «la pratique a explosé de 70 % entre 2019 et 2020».

A voir aussi