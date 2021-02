Un employé du centre de tri postal intercepte 17 cartes bancaires et détourne 33.406 euros

Pour cet employé du centre de tri postal de Tournefeuille, près de Toulouse, seul un type de courrier était digne d'attention : ceux envoyés par les banques à leurs clients, pour leur délivrer une nouvelle carte bancaire. En août et septembre 2020, ce jeune homme de 24 ans en a intercepté 17 et n'a pas lésiné sur les dépenses, détournant 33.406€.

Selon les informations de La Dépêche, le mis en cause a réalisé de multiples achats et retraits à Toulouse et dans son agglomération. Des images de vidéosurveillance l'incriminent notamment.

Les premiers soupçons sont nés au sein du centre de tri lui-même, alerté par les disparitions répétées de courriers. Des signalements ont également été émis par les 17 victimes, clientes de trois établissements bancaires différents, qui voyaient leurs compte débités de sommes suspectes, sans pour autant avoir reçu leur nouvelle cartes bancaires.

Des plaintes ont été déposées mais, entre temps, l'employé en question a été licencié et a quitté la région. Connu des services de police, les soupçons ont néanmoins très vite pesés sur lui et un mandat de recherches a été lancé à son encontre.

Le jeune homme a finalement été retrouvé dans le Val-de-Marne, où il s'était installé depuis. Interpellé, il a ensuite été laissé libre avant de se présenter, mardi 23 février, dans les locaux de la brigade territoriale ouest de Tournefeuille.

Lors de sa garde à vue, le mis en cause n'a cessé de nier les faits malgré les preuves qui l'accablent. Il a été déféré devant le parquet de Toulouse ce mercredi et doit être jugé jeudi 25 février en comparution immédiate.

