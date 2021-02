Discours de Jean Castex : voici les 20 départements en surveillance renforcée

Comme attendu, Jean Castex a pris la parole, ce jeudi 25 février, pour faire un point sur la crise sanitaire. Après avoir annoncé que le variant anglais du coronavirus représente désormais «à peu près la moitié» des cas de Covid-19 en France, le Premier ministre a annoncé qu'une vingtaine de départements du pays vont être placés en surveillance renforcée et qu'un nouveau point sera fait la semaine prochaine.

Le compte Twitter du chef du gouvernement a relayé la liste complète des départements concernés.

Dans ces 20 départements, les préfets engageront des concertations avec les élus pour inviter sans attendre les habitants à la plus grande vigilance et envisager, dans tout ou partie de ces territoires, des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque. pic.twitter.com/8AkpGrGsBx

— Jean Castex (@JeanCASTEX) February 25, 2021