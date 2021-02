Apnée du sommeil : quels sont les principaux symptômes ?

L’apnée du sommeil, ou syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS), un trouble qui se manifeste par des interruptions répétées et incontrôlées de la respiration pendant la nuit, est souvent difficile à déceler. Et pour cause, la plupart du temps, les personnes qui en souffrent n’ont pas conscience de leur état.

Toutefois, plusieurs symptômes, diurnes et nocturnes, peuvent alerter le dormeur ou son partenaire de vie.

un ronflement sévère

Parmi eux, le ronflement sévère et quotidien. Ce bruit respiratoire, causé par la vibration des tissus de la gorge au passage de l'air, et qui réveille souvent les proches, est présent dans 95% des cas. Ces ronflements excessifs sont donc accompagnés de légères interruptions de la respiration, et parfois de réveils répétés pendant le sommeil, avec une sensation d’étouffement ou de suffocation, et d’épisodes de respiration haletante. Ces signes sont en général constatés par l’entourage.

A noter que l’apnée est dite «sévère», si le sujet fait plus de 30 apnées par heure de sommeil, entre 5 et 15, l'apnée est légère, et entre 16 et 30, modérée.

Une somnolence excessive

Ces apnées répétitives, qui durent en moyenne 10 à 30 secondes, et qui peuvent se répéter une centaine de fois par nuit, perturbent ainsi le sommeil et engendrent une fatigue et une somnolence excessive durant la journée. Celle-ci se traduit par un besoin incontrôlable de dormir, qui survient généralement lorsque la personne est passive (quand elle lit, regarde la télévision ou encore quand elle assiste à une réunion). Cette dernière a également des difficultés à se concentrer et à mémoriser, et souffre généralement de céphalées. Les sujets souffrant d’apnée du sommeil, dont l’obésité est le principal facteur de risque, peuvent en effet avoir des maux de tête très importants, surtout au réveil.

Des troubles de l'humeur

Les conséquences de ce trouble, qui touche en France près de 4% de la population, le plus souvent les hommes de plus de 40 ans, se traduisent également par des sautes d'humeur. Le sommeil étant entrecoupé de nombreux micro-éveils, - le cerveau réagit au manque d'oxygène et la personne se réveille pour reprendre sa respiration - et non réparateur, les patients apnéiques sont de fait souvent irritables au cours de la journée. Ils peuvent également ressentir de la tristesse, un manque de motivation et souffrir de dépression.

Une baisse du désir sexuel

Enfin, cette pathologie respiratoire peut entraîner des troubles de l'érection et de la libido. Et pour cause. Chez l’homme, le taux de sécrétion de la testostérone, hormone sexuelle masculine, augmente particulièrement lors des phases de sommeil profond. Or, cette affection perturbe les cycles et la qualité du sommeil, et l’organisme ne peut donc pas sécréter cette hormone en quantité suffisante. Certains hommes constatent aussi des dysfonctionnements érectiles et les femmes une mauvaise lubrification vaginale. A long terme, le SAHOS peut impacter le système cardiovasculaire, favoriser une hypertension artérielle, une insuffisance cardiaque, et des troubles du rythme cardiaque. C’est pourquoi il est essentiel de consulter un spécialiste dès l’apparition de ces signes.

