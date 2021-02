Confinement partiel à Nice : Christian Estrosi interdit l’accès au bord de mer et aux plages

Le maire de Nice Christian Estrosi a pris la décision de fermer le trottoir sud de la Promenade des Anglais, le Quai des Etats-Unis, le boulevard Franck Pilatte, le sentier du littoral et les plages, à compter de 18h ce vendredi et jusqu’à lundi matin 6h, lors de ce premier week-end de confinement partiel dans les Alpes-Maritimes.

«Il nous faut absolument éviter des rassemblements trop massifs», a justifié le premier magistrat de la ville.

Dans une allocution diffusée à la mi-journée sur Facebook, Christian Estrosi a souligné que le variant britannique «représente actuellement 100% des tests réalisés». « Il est 70% plus contagieux. C’est ce qui nous conduit à être dans cette situation».

Saturation des services hospitaliers

En outre, le maire de Nice a alerté une nouvelle fois sur la saturation des services hospitaliers. «La situation est particulièrement tendue dans les Alpes-Maritimes, assure t-il. Les postes COVID occupent 140% des places initiales, ce qui conduit à des déprogrammations d’interventions pourtant urgentes et à des transferts de patients (…) J’ai aussi demandé que l’on franchisse un nouveau seuil et que le département soit classé en "alerte sanitaire de niveau 5", ce qui correspond à une zone d’état d’urgence sanitaire territorial. Ce passage permettrait l’envoi de renfort aux personnels hospitaliers, si durement éprouvé depuis un an, par la mobilisation de la réserve sanitaire».

A voir aussi