Pull : 4 astuces efficaces pour se débarrasser des bouloches

Au fil du temps, des petites peluches ont tendance à se former sur nos pulls en laine et nos manteaux préférés, notamment sur les zones de frottement. Heureusement, il existe quelques astuces efficaces pour se débarrasser de ces bouloches inesthétiques.

Une pierre ponce

Quand on a pas la patience de les enlever à la main, une par une, on peut notamment utiliser une pierre ponce, un moyen rapide et efficace de venir à bout de ces petits amas de fibres textiles. Il vous suffit de la frotter délicatement sur la zone du vêtement qui peluche. La roche volcanique poreuse va les décrocher et il ne vous restera plus qu’à les retirer à l’aide d’un rouleau adhésif.

Un rasoir

Si vous n’avez pas de pierre ponce sous la main et que vous voulez absolument porter votre pull fétiche, sachez que vous pouvez également les enlever avec un rasoir. Après avoir bien tendu la partie du vêtement concernée, passez la lame du rasoir doucement de haut en bas sur le tissu, qui retrouvera sa netteté et sa douceur. Et pour éviter que les peluches ne réapparaissent trop vite, évitez au maximum le sèche-linge.

Du velcro

Autre alternative : du Velcro, du scratch ou bande auto-agrippante. Tamponnez la zone avec la partie crochets, celle qui est rugueuse. Veillez toutefois à ne pas tirer trop fort pour ne pas abîmer la maille. Pour un résultat encore plus impeccable, passez ensuite un coup de rouleau adhésif, ou bien utilisez un morceau de gros scotch marron. Si elles sont grosses et peu nombreuses, préférez plutôt la pince à épiler.

Un peigne à poux

Enfin, vous pouvez vous servir d’un peigne à poux. Pour ce faire, tendez bien votre vêtement pour que les dents ne se prennent pas dans les mailles et passez délicatement le peigne sur les peluches. Comme les petites bêtes, elles resteront coincés entre les dents serrés de cet accessoire magique, qui n'ont rappelle toutefois pas que de bons souvenirs. Et si certaines bouloches font de la résistance, servez-vous simplement d'une paire de ciseaux.

A voir aussi