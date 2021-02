Confinement partiel à Nice et Dunkerque : téléchargez l’attestation de déplacement obligatoire le week-end

Depuis ce vendredi 18h, les agglomérations de Nice et Dunkerque sont confinées pour le week-end, jusqu’à lundi 6h. Comme lors des précédents confinements, une attestation de déplacement dérogatoire sera obligatoire pour les sorties autorisées.

Dans ces zones, touchées par une recrudescence alarmante du coronavirus, les déplacements seront limités à certains motifs. Comme les Français en ont désormais l’habitude, il s’agit des motifs professionnels, de santé, familiaux (impérieux), pour répondre à une convocation judiciaire, pour les besoins des animaux de compagnie…

A noter que le ministère de l’Intérieur a repris l’attestation dérogatoire «couvre-feu » en y ajoutant quatre motifs de déplacements spécifiques pour les territoires en confinement partiel. Ainsi s’ajoutent donc sur l’attestation les motifs liés aux achats (ceux de première nécessité, les retraits de commandes, les achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, ou liés à un déménagement), à l’activité physique, à condition que les déplacements soient limités à une heure quotidienne, dans un rayon maximal de 5 kilomètres autour du domicile, à l’exercice de sa religion et aux démarches administratives ou juridiques.

L’attestation de déplacement est à télécharger ICI ou en cliquant sur le document ci-dessous. Il conviendra donc de télécharger et d’imprimer le document ou de le recopier à la main. Une version numérique est également disponible ICI

En cas de non-respect des règles du confinement partiel et d’absence de justificatif, les contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros. En cas de récidive dans les 15 jours, l’amende sera de 200 euros, majorée à 450 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention). Et après trois infractions dans les 30 jours, elle pourra valoir 3.750 euros d’amende et six mois d’emprisonnement.

