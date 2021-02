Couvre-feu : un joggeur part à la nage pour échapper au contrôle de la police

Un joggeur qui ne manque pas d'imagination. Un homme s'est jeté à la mer, ce vendredi 26 février, afin d'échapper au contrôle de la police après le couvre-feu, à la Baule.

Vers 19h, le coureur faisait son jogging sur le remblai baulois lorsque une patrouille de police s'est approchée pour le contrôler. Afin de fuir les policiers, l'homme s'est donc dirigé vers la plage et s'est tout simplement jeté dans la mer en commençant à nager dans une eau à seulement...9 degrés.

«On voyait le joggeur courir sur le remblai, quand une voiture de la BAC est passée dans l'autre sens, elle a fait brutalement demi-tour façon cowboys et elle est revenue à grande vitesse vers le joggeur qui continuait sa course», a rapporté à un témoin de la scène à France 3 Pays de la Loire.

«Visiblement il n'avait pas compris que les gyrophares étaient pour lui. Un policier a tenté de le rejoindre, le joggeur est descendu sur le sable, le policier l'a suivi, le sportif est entré dans les vagues, comme le policier restait sur place et qu'un autre agent était venu le rejoindre, le joggeur s'est mis à l'eau et a nagé vers le large», a-t-il ajouté.

«Pour nous, il était mort»

Face à cette situation inédite, les policiers ont fait appel au secours. «Au bout de quelques minutes, on le voyait plus. Il était à plus de 200 mètres du large», a déclaré à Ouest-France, un commandant de police. «Pour nous, il était mort».

Le SDIS de Loire-Atlantique a indiqué avoir déployé «d'importants moyens avec la SNSM et la police pour porter assistance» au nageur. Après deux heures de recherches menées en pleine nuit en vain, ces dernières sont stoppées vers 21h.

C'est finalement la femme de l'homme âgé de 54 ans qui a contacté la police pour signaler qu'il était bien rentré à son domicile. Le sportif a écopé d'une amende 135 euros pour non-respect des mesures de couvre-feu et pourrait être entendu par le parquet pour répondre de ses actes.

