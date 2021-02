etudiantspasinfluenceurs: l'émission «Sans filtre» de Gabriel Attal sur Twitch vivement critiquée

Après l'enregistrement de la première émission «Sans filtre» lancée par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ce mercredi 24 février, de nombreux internautes ont exprimé leur colère et leur incompréhension avec le hashtag #etudiantspasinfluenceurs sur Twitter.

En cause, le manque de représentativité des invités venus porter la voix des jeunes d'aujourd'hui et notamment des étudiants très durement touchés par la crise sanitaire.

Pour le premier numéro de l'émission diffusée en direct sur Twitch, des influenceurs comme Enjoy Phoenix, Élise Goldfarb, Julia Layani, Fabian et Malek ont pu poser des questions au représentant de l'exécutif. Mais ce choix de participants a choqué de nombreux internautes par leur déconnexion avec la situation actuelle.

Avec le hashtag #etudiantspasinfluenceurs, ils entendent dénoncer une opération de communication qui vise à toucher les jeunes sans que ne soient invitées les personnes réellement concernées à s'exprimer. À la mi-journée ce samedi, le hashtag avait déjà été repris près de 50.000 fois sur Twitter.

«Toujours plus loin dans l'indécence »

«Toujours plus loin dans l'indécence...», a écrit une internaute sur Twitter après avoir évoqué la détresse psychologique à laquelle sont confrontés de nombreux étudiants.

Frôler le burn-out et la dépression, avoir des troubles anxieux... et apprendre sur Twitter que l'on est représentés par des jeunes riches non-étudiants, qui ne connaissent strictement rien de nos vies actuelles. Toujours plus loin dans l'indécence... #etudiantspasinfluenceurs — Yu' (@yumika731) February 26, 2021

«Distribution à Nanterre Université devant la sortie de la gare direction l’Université !», a tweeté un autre pour rappeler que certains étudiants n'ont plus les moyens de se nourrir.

Distribution à Nanterre Université devant la sortie de la gare direction l’Université !





Pâtes, Riz, Kit d’hygiène, eau, huile#etudiantspasinfluenceurs pic.twitter.com/QCn4PykKl3 — sowatiby (@DayenCestTout) February 27, 2021

« Quand on voit le taux de triche, ça arrange certains... » on travailles 12h par jours sur un écran et on doit passer nos exams en présentiel pour que enjoyphoenix déscolarisé depuis 2012 parle en notre nom #etudiantspasinfluenceurs pic.twitter.com/EnRjhuBafv — CRFPA 2021 (@MINA7501ESP) February 26, 2021

Je vous présente 2 #etudiantspasinfluenceurs de Paris et Evry.



Le jour ils sont derrière leur cours zoom. Le soir dans leur chambre de 9m2. Et le week-end, ils font des collectes pour qu'eux et tous leurs camarades puissent remplir un peu le frigo.#CeuxQuOnVoitJamaisAlaTV pic.twitter.com/4Jlf5ZLKDP — Julie Garnier (@JulieGarnierFI) February 27, 2021

Bravo aux étudiants qui ont lancé le hashtag #etudiantspasinfluenceurs parce que franchement, pour qu'un porte-parole du gouvernement puisse penser qu'inviter 3 influenceurs sur twitch suffisent à endormir la jeunesse, c'est vraiment qu'il vous prend pour des idiots. https://t.co/k8ENIwlt4M — Thomas Porcher (@PorcherThomas) February 26, 2021

Une stratégie de communication pour parler aux plus jeunes

L'émission «Sans filtre» sera diffusée une fois par mois sur la plate-forme Twitch. L'idée portée par Gabriel Attal est de réunir six jeunes à chaque fois et de discuter avec eux de la politique du gouvernement.

Elle s'inscrit dans une stratégie de communication de l'exécutif qui consiste à s'adresser aux citoyens les plus jeunes. En témoigne l'utilisation de la plate-forme Twitch, très populaire chez les plus jeunes.

Ce virage stratégique a été amorcé récemment avec le défi donné par Emmanuel Macron aux youtubeurs McFly et Carlito. Avant cela, le choix du président, le 4 décembre 2020, d'accorder une interview au média vidéo Brut, dont l'audience est plus jeune que les médias traditionnels, illustrait déjà cette volonté du gouvernement d'atteindre un public différent.

