Nice amorce son premier week-end de confinement dans une ambiance pesante

Depuis vendredi soir, 18h, les habitants du littoral des Alpes-Maritimes sont invités de rester chez eux, sauf motifs impérieux.

Dans la capitale azuréenne, les contrôles se multiplient pour faire respecter les restrictions sanitaires. Un silence impressionnant, uniquement contrarié par des appels au port du masque lancés par haut-parleur.

Ce samedi matin, en centre-ville de Nice, il règne un air de déjà-vu. Comme il y a un an, presque à la même époque, la place Massena sonne creux, tout comme le Vieux-Nice qui ressemble plus à un décor de western qu’à une place touristique incontournable. Même la mythique Promenade des Anglais (dont le maire Christian Estrosi a décidé la fermeture, hier) est totalement déserte. Pas l’ombre d’un promeneur , d’un joggeur ou d’un baigneur...

Des contrôles renforcés

Dans toute la ville, les contrôles menés par la police nationale, la police municipale et la gendarmerie se multiplient. Les contrevenants s’exposent à une verbalisation de 135 euros en cas de non respect des règles. «Pour l’instant, nous notons que les Niçois sont plutôt disciplinés, explique Fabrice, un policier lunicipal. Les gens sont tous munis de leur attestation de déplacement dérogatoire. En revanche, il est vrai que c’est plus compliqué pour les personnes âgées qui ne disposent pas d’un smartphone. Étant donné que la nouvelle attestation n’a été mise en ligne que tard dans la soirée, elles n’ont pas pu se la procurer. Elles utilisent donc d’anciennes attestations qu’elles corrigent manuellement».

La population résignée

S’il est vrai que les habitants respectent les restrictions, ils vivent mal ce confinement local imposé lors des deux week-ends. Un confinement qui vient s’ajouter au couvre-feu à 18h. «C’est beaucoup trop difficile à supporter, estime Sabrina, 32 ans. Sur la Côte d’Azur, nous avons l’habitude de vivre dehors toute l’année. Ici, le mode de vie est très différent du reste de la France».

Beaucoup ont décidé de se rendre dans le haut-pays pour se changer les idées et s’aérer la tête...

