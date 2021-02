Nièvre : un conducteur ivre tente d'échapper à la gendarmerie au volant de son tracteur... à 30 km/h

Après une course-poursuite plutôt cocasse, les gendarmes de la Nièvre ont interpellé le 25 février, sur une route départementale, un homme qui essayait de leur fausser compagnie à bord de son engin agricole, à la suite d'un contrôle positif à l'alcool réalisé sur l'A77.

Juché sur son tracteur attelé d'une longue et imposante remorque, un éleveur berrichon éméché circulait le 25 février en fin de journée, sur l'autoroute A77 en direction de Nevers, pour rentrer chez lui dans le Cher, a rapporté le Journal du Centre. Alertée par un automobiliste qui leur a signalé vers 19H30 la présence incongrue et surtout interdite de ce type de véhicule sur l'autoroute, la gendarmerie se lançait aussitôt à la recherche du contrevenant.

Les forces de l'ordre sont parvenues à le localiser et l'arrêter au moment où il prenait la sortie à l'aire des vignobles de Tracy-sur-Loire. Au cours du contrôle d'identité, face à son comportement anormal, les gendarmes ont décidé de lui faire passer un éthylotest. Cet agriculteur quinquagénaire était alors contrôlé positif avec un taux d'alcool de 2,16 g par litre de sang.

Prétextant vouloir récupérer sa veste laissée à l'intérieur de son véhicule, il a redémarré l'engin et mis les gaz pour fuir à la vitesse de 30 km/h en empruntant une route départementale. Bien qu'abasourdies par cette tentative de fuite originale et inédite, les forces de l'ordre se sont lancées à sa poursuite.

«Il est parti en direction de Cosne-sur-Loire par l'étroite départementale avec les gendarmes à ses trousses. Les forces de l'ordre n'ont pas pu le doubler pour l'interpeller. Il faisait de dangereuses embardées pour empêcher tout dépassement», a déclaré Paul-Edouard Lallois, vice-procureur de Nevers. Grâce à des renforts, les gendarmes sont parvenus finalement à procéder à l'interpellation du fuyard alcoolisé à 20h50, après une course-poursuite insolite sur 6 km à travers la campagne

La gendarmerie de la Nièvre a publié le 26 février sur sa page Facebook, les photos de cette interpellation.

Course poursuite sur l'A77... à 30km/h! jeudi soir, vers 20h00, un tracteur avec une imposante remorque est signalé sur... Publiée par Gendarmerie de la Nièvre sur Vendredi 26 février 2021

Placé en garde à vue, son permis de conduire a été suspendu et son véhicule a été saisi. Après une nuit passée en cellule de dégrisement, le Berrichon a reconnu les faits. «Il dit avoir fait la route de son domicile à Donzy pour acheter un véhicule agricole chez un autre agriculteur. Mais l'achat s'est soldé par une journée à boire des verres avec le vendeur», indique le vice-procureur de Nevers. Et pour expliquer la présence sur l'autoroute du quinquagénaire berrichon, il ajoute que «le conducteur l'aurait confondue avec une rocade».

Il devra répondre de ses actes et sera jugé en septembre prochain à Nevers. Poursuivi pour conduite en état d'ivresse, mise en danger de la vie d'autrui, refus d'obtempérer, délit de fuite aggravé et non respect du couvre-feu, il encourt 5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.

