Paris : un appartement de 5,3 m2 en vente pour 72.000 euros dans le 9e arrondissement

Cette annonce immobilière n’est pas passée inaperçue. A Paris, un «appartement» d’un peu plus de 5 mètres carrés a récemment été mis en vente. Et pour s’offrir ce bien pour le moins exigu, le futur potentiel acquéreur devra débourser la modique somme de…72.000 euros, soit plus de 13.500 euros le mètre carré.

Cette studette «lumineuse», précise l’annonce publiée sur le site de l’agence Orpi et relayée par une internaute sur Twitter, est située à proximité du métro Poissonnière, dans le 9e arrondissement de la capitale, au 6e et dernier étage d’un immeuble en «pierre de taille».

Ravie de constater que le génie humain nous a permis de placer une douche ET un WC sanibroyeur dans un lumineux 5,3m2 pic.twitter.com/1tkvier9WP — Elsa (@ElsaMargueritat) February 22, 2021

Ce micro-logement de 5,3 mètres carrés, «d'une pièce», dispose «d’une douche et d’un WC sanibroyeur», est-il précisé. Un prix exorbitant compte tenu de la surface habitable, et qui n’a pas manqué de faire réagir la Toile.

«Même mes 5 poules ont plus d'espace au poulailler», «En fait je pense que dans cette superficie, l'évier de la cuisine fait aussi office de bac à douche et de toilettes...», «C’est bien de préciser «1 pièce», au cas où qu’on pouvait en mettre trois», «Pierre de taille, le grande luxe», peut-on notamment lire dans les commentaires.

Plusieurs personnes ont également dénoncé l’utilisation du terme «appartement» pour qualifier ce bien. A ce sujet, le réseau immobilier a reconnu un «abus de langage». «Nous sensibilisons l’agence à ce sujet», a-t-il ajouté sur Twitter.

Toutefois, il est utile de préciser que l’utilisation du terme "appartement" dans ce cas est un abus de langage, nous sensibilisons l’agence à ce sujet. Elle veillera à donner aux futurs acquéreurs l’information de l’impossibilité de louer le bien une fois celui-ci acquis. (2/2) — Orpi (@Orpi_France) February 24, 2021

cette vente est-elle légale ?

Orpi France a également affirmé avoir fait «remonter le dossier auprès du Conseil national de Discipline et de Médiation», avant de rappeler que «la vente d’un appartement d’une surface inférieure à 9m2 n’est pas interdite», alors que nombreux utilisateurs se sont interrogés quant à la légalité de cette vente.

En effet, c’est la location d’un bien de moins de 9 mètres carrés qui n’est pas autorisée. Or, celui-ci est à vendre.

D’après le décret n°2002 du 30 janvier 2002, un logement peut être mis en location à condition qu’il dispose au moins «d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes».

Depuis, l’annonce a été supprimée. Et pour cause, le bien a été vendu a indiqué le réseau immobilier auprès du Figaro, sans donner plus de détails.

