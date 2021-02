«Repose en paix» : Kylian Mbappé rend hommage à l'adolescent tué par balle à Bondy

«Il n'y a pas d'au revoir pour nous. Peu importe où tu es, tu seras toujours dans le coeur des Bondynois», écrit Kylian Mbappé sur Twitter. Avec ces quelques mots, l'attaquant du PSG a rendu hommage à Aymen, 15 ans, tué par balle dans une maison de quartier de Bondy, vendredi 26 février.

Le footballeur est lui-même originaire de cette ville de Seine-Saint-Denis à laquelle il reste très attaché. Dans son message, il s'adresse également à la famille de la jeune victime, lui adressant ses «condoléances les plus sincères».

Aymen



« Il n'y a pas d'au revoir pour nous. Peu importe où tu es, tu seras toujours dans le coeur des Bondynois. »



Repose en paix.



Mes condoléances les plus sincères à ses proches. — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 27, 2021

Selon les premiers éléments révélés par le parquet de Bobigny dans l'enquête concernant la mort d'Aymen, «il apparaît qu'un différend opposait la victime et ses agresseurs depuis près d'un an sans que l'origine ne soit, pour l'heure connue».

Deux frères, âgés de 17 et 27 ans, se sont présentés à la police, samedi 27 février et ont été placés en garde à vue pour l'assassinat de l'adolescent. Selon des témoins, deux altercations ont éclaté entre les suspects et la victime ce jour-là, avant le coup de feu fatal.

Le père d'Aymen, présent au moment des faits, a vu son fils mourir dans ses bras. Ce drame intervient alors que la région Ile-de-France a déjà été marquée, en début de semaine, par la mort de deux adolescents de 14 ans, lors de rixes dans l'Essonne.

