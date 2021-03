Confinement dans les Alpes-Maritimes : plus de 21.500 contrôles des forces de l’ordre ce week-end

Le Préfet Bernard Gonzalez et le délégué départemental de l’Agence régionale de santé de PACA Romain Alexandre ont dressé ce lundi après-midi le bilan de ce premier week-end de confinement local et la situation sanitaire dans les Alpes-Maritimes.

Samedi et dimanche, sur la Côte d’Azur, les gendarmes et les policiers nationaux ont dressé plus de 1.200 procès-verbaux pour non-respect du confinement et du couvre-feu, non-port du masque ou encore défaut d’attestation. À cela s’ajoutent les verbalisations effectuées par les polices municipales des communes des Alpes-Maritimes.

À Nice, ce sont plus de 520 amendes qui ont ainsi été dressées lors de ce premier week-end de confinement local.

Pour autant, le représentant de l’État s’est dit satisfait du comportement des habitants. «Les citoyens ont globalement bien respecté les règles, a estimé Bernard Gonzalez. Je sais que cela n’était pas facile. En ce qui concerne les commerces (qui étaient eux-aussi soumis à des restrictions, comme l’interdiction d’ouvrir pour les magasins de plus de 5000m2, Ndlr), aucune infraction n’a été relevé ». Le weekend prochain, le même dispositif sécuritaire sera reconduit.

Des malades transférés et des opérations déprogrammées

Sur le plan sanitaire, la situation reste très préoccupante dans les Alpes-Maritimes. Ce lundi, le taux d’incidence est toujours de 617 cas pour 100 000 habitants. C’est trois fois la moyenne nationale.

La tension sur les services hospitaliers reste particulièrement forte. «Au cours de la semaine qui vient de s’achever, 12 malades ont été transférés vers la Bretagne et trois autres l’ont été vers Marseille, a détaillé Romain Alexandre. Aujourd’hui, le taux de déprogrammation (de toutes les activités médicochirurgicales non-urgentes, Ndlr) dans les établissements publics et privés est compris entre 30% et 45%. Cela permet de dégager des capacités dans les services de réanimation».

L'ensemble des plus de 75 ans vaccinés d’ici à fin mars

En ce qui concerne la campagne de vaccination, l’objectif des autorités est de couvrir totalement la tranche des 75 ans et plus d’ici à fin mars. Le Professeur Milou-Daniel Drici, qui dirige le centre régional de pharmacovigilance de Nice-Alpes-Côte d’Azur, a évoqué les différents sérums utilisés pour vacciner la population. «Outre les vaccins à plate-forme ARN, comme les produits Pfizer et Moderna, il y a désormais un vaccin à vecteur viral : le produit AstraZeneca, a-t-il expliqué. Celui-ci vise une population légèrement plus jeune. Après avoir reçu son injection, des syndromes grippaux peuvent apparaitre avec un peu plus d’intensité, ce qui témoigne d’une bonne réactivité de l’organisme. C’est transitoire. Cela passe au bout d’un jour ou deux avec du paracétamol. Le rapport bénéfice-risque est très positif. C’est par la vaccination que nous nous en sortirons», assure le praticien.

