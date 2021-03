Ile-de-France : pourquoi le nombre de métros et de RER va encore diminuer en journée

Un nouvel effet du coronavirus. Le trafic des transports en commun en Ile-de-France va être réduit en heure creuse à partir de ce lundi 1er mars.

Le nombre de métros, de trains de banlieue et de RER en circulation va diminuer de 10 % en journée, de 10h à 16h, en dehors des heures de pointe le matin et le soir.

En revanche, trois lignes parmi les plus fréquentées du réseau, la 7 et la 13 sur le métro et le RER B, sont épargnées et devraient continuer à fonctionner normalement.

La moitié des usagers absents

En cause : le nombre de voyageurs, qui se maintient à un niveau relativement faible depuis plusieurs mois, selon Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité organisatrice des transports dans la région.

Actuellement, la fréquentation sur le réseau est en effet de 50 % inférieure à la normale, comme le montre le tableau de bord mis à jour par l'Institut d'urbanisme Paris Région :

Cette restriction préoccupe plusieurs acteurs, dont l'association SOS Usagers et le syndicat Unsa Traction RATP. Ceux-ci anticipent «une forte concentration de voyageurs et un problème de distanciation», dans Le Parisien.

Les autorités franciliennes ont déjà décidé depuis octobre dernier de réduire le trafic le soir, après le couvre-feu. Les transports traversent une crise économique profonde, avec des pertes de plusieurs milliards d'euros.

