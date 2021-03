Ile-de-France : un épisode de pollution aux particules fines prévu ce mardi

Un épisode de pollution aux particules fines devrait toucher la région francilienne mardi 2 mars, a averti Airparif, l'observatoire de la qualité de l'air en Ile-de-France, ce lundi.

«Les teneurs en particules seront en hausse, en raison des conditions météorologiques qui empêchent la dispersion des polluants émis localement», a ainsi prévenu Airparif dans un communiqué diffusé ce lundi 1er mars, ajoutant que «la qualité de l'air sera dégradée à mauvaise dans le nord-ouest de la région».

Airparif prévoit donc le «dépassement du seuil d'information» pour les particules PM10 (entre 50 à 60μg/m3, alors que le seuil d'information est fixé à 50μg/m3).

«La baisse du vent, associée à des hauteurs de pollution basses et l'inversion des températures» va permettre une «accumulation des particules fines PM10 sur la région Ile-de-France» explique Jordan Bureau, prévisionniste pour Airparif. De nombreuses sources en sont à l'origine selon lui : «le chauffage au bois, le trafic routier et en ce moment, l'import de sable saharien».

«Tout ce qui est émis localement va rester sur place, en comptant de petits imports de sable saharien», ajoute-t-il, ajoutant que cet épisode de pollution pourrait «durer deux jours» et être «maintenu jusqu'à mercredi». Mais devrait disparaître jeudi, grâce au retour du vent via «un flux venu d'ouest».

Les sorties à éviter

A noter qu'en conséquence, il est recommandé de «privilégier des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d'effort», de «réduire, voire reporter, les activités physiques et sportives intenses» et «de consulter un professionnel de santé en cas de gêne respiratoire ou cardiaque».

Plus encore, Jordan Bureau recommande d'«aérer les lieux de vie au moment où la population est la plus faible, c'est-à-dire à l'heure creuse en milieu d'après-midi», «d'éviter tant que possible le chauffage au bois» et de «privilégier le télétravail».

