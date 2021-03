Immobilier : une start-up niçoise recrute des collaborateurs en CDI

L’entreprise Les Agences de Papa compte recruter 35 personnes pour étoffer son service marketing et commercial d’ici à la fin de l’année, à Nice.

Malgré la crise économique et sanitaire, l’agence immobilière 100% digitalisée poursuit son développement. Frédéric Ibanez et Nicolas Fratini, ses deux fondateurs, veulent recruter trente- cinq salariés en CDI au sein de cette start-up, qui revendique être le leader de la «commission low-cost en France». «Nous misons sur le digital et sur la personnalité de nos futurs collaborateurs qui accompagneront nos clients dans une étape clé de leur vie», assure Frédéric Ibanez.

Teddy Riner, ambassadeur

L’histoire de l’entreprise débute à Nice, à la sortie d’une école de la ville où se retrouvent quotidiennement Frédéric Ibanez et Nicolas Fratini. Une amitié se noue et, au détour d’une conversation, ces deux pères de famille échangent sur leur volonté commune de transmettre à leurs enfants «les bases d’une société plus égalitaire dans laquelle il serait facile de construire un patrimoine». C’est ainsi que l’idée des Agences de Papa est née. En 2019, ils créent leur start-up. Pour le nom ? Ce sont leurs enfants qui en sont à l’origine.

Leur concept a convaincu le judoka, le plus capé du sport Français, Teddy Riner, désormais ambassadeur de cette start-up.

Des frais d’agence fixes

Ici, les frais d’agences fixes sont de 2000 euros, et cela quelque-soit le prix de vente de l’appartement ou de la maison concernée. La recette semble fonctionner, puisque l’entreprise (qui comptait 4 salariés en CDI en 2019) est devenue le premier employeur dans l’immobilier en PACA, selon sa direction.

En 2021, la société devrait doubler le nombre de ses collaborateurs (pour passer de 50 à 100 personnes). Pas moins de 16 professionnels ont d’ores et déjà été recrutés au cours des deux premiers mois de l’année 2021.

La start-up est également en train de pousser les murs. Ses locaux commerciaux niçois devraient s’agrandir de 300m2 supplémentaires.

Candidatures et renseignements : www.lesagencesdepapa.fr.

