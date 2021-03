PACA : des tests salivaires proposés pour rouvrir les restaurants

Dans la cité phocéenne, des élus demandent à l'Etat d'expérimenter un protocole sanitaire élaboré par le Professeur Didier Raoult pour permettre le retour des clients dans les établissements de bouche.

L’idée a été proposée par Renaud Muselier le président de la Région Sud et Martine Vassal son homologue de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. Les deux élus demandent au ministre de la santé Olivier Véran de programmer un «test de réouverture» dans plusieurs restaurants Marseillais choisis par l’UMIH (union des métiers et des industries de l’hôtellerie). Une expérimentation qui reposerait sur un ensemble de mesures élaborées par l’IHU Méditerranée Infection, dirigé par le célèbre Professeur Didier Raoult.

Un test fiable à 96%

Le protocole qui s’appuie sur une machine bénéficiant de la dernière technologie RT-LAMP permet aux restaurateurs d’effectuer un test salivaire de leur personnel et de leurs clients en 10 minutes. La fiabilité du procédé est estimée à 96 %. Seules les personnes testées négatives seraient autorisées à entrer dans l'établissement et les autres seraient alors prises en charge par l’IHU Méditerranée Infection pour un protocole de soins. « Nous avons toutes les raisons de penser que ce nouveau protocole propose un cadre infiniment plus sûr au plan sanitaire que les regroupements spontanés de personnes qui s’observent de plus en plus fréquemment sur la voie publique, notamment au moment des pauses méridiennes », justifient Renaud Muselier et Martine Vassal.

Si ce protocole sanitaire était testé avec succès dans le secteur de la restauration, les deux élus espèrent qu’il puisse être étendu à d’autres établissements recevant du public, en particulier dans le domaine de la culture.

