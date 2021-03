Pourquoi Emmanuel Macron se rend-il en Seine-Saint-Denis aujourd'hui ?

Emmanuel Macron veut mettre la jeunesse à l'honneur, en se rendant, ce lundi 1er mars, à Stains en Seine-Saint-Denis. Un déplacement présidentiel très scruté alors que les jeunes sont frappés de plein fouet par les répercussions économiques de la crise sanitaire, et qui intervient après une séquence perturbée, sur fond de polémiques liées à «l'islamo-gauchisme».

Accompagné d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, et de Sarah El Hairy, la Secrétaire d'Etat à la jeunesse, le chef de l'Etat est attendu aux alentours de 10h30 afin d'inaugurer officiellement les locaux de «L'industreet».

Créé à l'initiative de la fondation Total, ce tout nouveau campus de formation a pour objectif de former gratuitement des jeunes, avec ou sans qualification, à des métiers industriels d'avenir et qui peinent à recruter.

Au total, des promotions de 400 jeunes âgés de 18 à 25 ans sont visées chaque année, lesquels seront répartis dans cinq filières distinctes (ligne de production automatisée, inspection et contrôle non destructif, terminaux de distribution d'énergie, numérisation des installations industrielles et, enfin, entretien multiservice robots-assistés).

Suivant la présentation officielle, les parcours sont censés être personnalisés en fonction des aptitudes de chaque élève. Puis, à l'issue d'une formation de douze à dix-huit mois, chaque étudiant pourra se voir remettre un certificat professionnel reconnu par l'Etat. A l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron, un moment d'échanges avec des jeunes et des chefs d'entreprise est en outre prévu.

Promouvoir la plate-forme «Un jeune, Une solution»

Entrant dans le cadre de l'agenda dit «Egalité des chances», décliné par le président de la République afin de tenter de réduire les inégalités et d'enrichir le bilan social de son quinquennat, ce déplacement sera par ailleurs l'occasion pour le président de la République de promouvoir la plate-forme «1jeune1solution».

Faisant référence au plan gouvernemental du même nom, lancé en juillet dernier dans le but d'aider à l'embauche des jeunes, celle-ci propose à ce jour quelque 100.000 offres d'emploi et mettra en ligne, à partir de ce lundi, des propositions de stage, selon l'Elysée.

Emmanuel Macron devrait également rappeler que cette plate-forme ouvrira aussi en avril un «simulateur» devant permettre à chaque jeune de savoir à quelles aides il peut avoir accès. Un dispositif déjà mis en place dans les Pyrénées-Atlantiques, avec succès, et qui a été prolongé pour toute l’année 2021.

Un déplacement aux allures de campagne présidentielle

Symboliquement, ce déplacement d'Emmanuel Macron consacré à la jeunesse, le troisième du genre depuis le début de l'année, après celui à l'université de Saclay où il avait notamment annoncé que tous les étudiants auraient accès à deux repas par jour à un euro, et celui à Nantes, où il avait entrouvert la voie d'accès à des prestigieuses écoles de l'administration, comme l'ENA, à des jeunes d'origine modeste, n'est pas sans rappeler celui fait à Bobigny en novembre 2016.

Quelques semaines avant l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017, Emmanuel Macron s'était ainsi porté candidat à la fonction suprême depuis le Campus des métiers et de l'entreprise basé dans cette ville, qui, à l'instar de Stains, est également située en Seine-Saint-Denis. Sauf que, quatre ans plus tard, à cause de l'épidémie de Covid-19 et de ses conséquences économiques et sociales, les jeunes font face à une dégradation croissante de leurs conditions de vie et de leur santé mentale.

«C'est dur d'avoir 20 ans en 2020», reconnaissait d'ailleurs lui-même le chef de l'Etat en octobre dernier. Malgré tout, Emmanuel Macron et l'exécutif préfèrent toujours miser sur l'insertion et une relance par le travail, se refusant à mettre en place un RSA jeune, réclamé pourtant à l'unisson dans les partis de gauche. Le déplacement de ce jour constitue donc de ce point de vue là un vrai marquage politique.

Par ailleurs, après la tornade provoquée par «l'affaire Vidal», lorsque la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avait affirmé, le 14 février sur CNEWS, que «l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et (que) l'université n'est pas imperméable», difficile non plus de ne pas voir dans ce déplacement à Stains une forme d'exercice de communication politique. Le but consistant, pour le gouvernement, à se montrer pleinement mobilisé pour la jeunesse, avec Emmanuel Macron à leur chevet en première ligne.

Enfin, deux jours après l'homicide d'un jeune de 15 ans tué par balle à Bondy, précisément en Seine-Saint-Denis, et après une série de rixes violentes cette semaine en Essonne, dans laquelle est notamment morte une adolescente âgée de 14 ans, rien n'exclut que le président de la République s'empare de la question des violences entre jeunes, lui qui, en janvier dernier, avait échangé avec la mère de Yuriy, l’adolescent de 15 ans violemment passé à tabac le 15 janvier dernier à Paris.

Une prise de parole à ce sujet qui serait pertinente dans la mesure où, ces dernières années, plusieurs études et rapports en tous genres ont démontré que la multiplication des dispositifs d'insertion professionnelle permet de limiter la délinquance juvénile et les phénomènes de bandes. Le plan «1jeune1solution» consacre une enveloppe de 6,7 milliards d'euros en soutien à la jeunesse sur 2020-21. Reste à savoir si dans le contexte exceptionnel du coronavirus, ce plan sera à la mesure de ses ambitions pour offrir des perspectives crédibles aux jeunes, et, peut-être, mobiliser cette population en 2022, alors même que, lors des élections, elle choisit pour beaucoup l’abstention ou le RN.

