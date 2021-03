Procès à Toulouse : accusés d’avoir violé à quatre une femme sur un parking de discothèque et diffusé la vidéo

Des actes et des images ignobles face à la justice. Quatre hommes accusés d’avoir violé une femme de 19 ans sur un parking de discothèque près de Toulouse et d’avoir diffusé les images sur internet, en 2018, sont jugés à partir de ce lundi par la Cour criminelle de Haute-Garonne.

Originaires de quartiers populaires de la banlieue toulousaine et âgés de 19 à 25 ans au moment des faits, ils avaient filmé l‘agression et les sévices sexuels réalisés à la jeune femme. Sur l’une des vidéos, postées sur Snapchat, un témoin assistant à la scène avait même prévenu l’un des participants en lui disant : «Arrête, c’est un viol».

Aucun ne s’était pourtant arrêté, agressant leur victime en plusieurs temps, avant de la laisser, hagarde, et de s’en aller. Deux jours après, elle avait décrit aux gendarmes s’être sentie comme «un jouet, une marionnette au milieu d’enfants qui se disputent».

«Tirée par les cheveux», «maintenue pendant l'acte»

Décrite comme fragile et vulnérable, déscolarisée très tôt et en grande précarité, la jeune femme s’était rendue dans la boîte de nuit le Carpe Diem, à Balma, en banlieue de Toulouse, avec son copain de l’époque et un autre couple. Entre cannabis et alcool, ses souvenirs se sont révélés flous au moment d’expliquer ce qui s’est passé. «Elle a du mal à se souvenir comment elle se retrouve sur le parking. Ensuite, son refus est clair, on voit sur les images qu'elle est tirée par les cheveux, portée à bout de bras, maintenue pendant l'acte», décrit son avocate à l’AFP.

«Elle est toujours traumatisée, extrêmement anxieuse, en proie à des paniques soudaines. Elle n'arrive pas à se reconstruire», poursuit-elle.

Fuites au Maroc et en Espagne

Directement après leurs actes, les accusés s’étaient enfuis au Maroc et en Espagne. Les enquêteurs étaient parvenus à les identifier rapidement, grâce aux images, à la téléphonie, puis aux traces ADN retrouvées sur les vêtements de leur victime. Ils avaient été placés en garde à vue un mois après, lorsqu’ils étaient rentrés à Toulouse.

Malgré les images, les accusés nient les viols et réduisent leur rôle dans l’agression. L’un, le plus jeune, affirme que la première relation sexuelle de cette terrible fin de nuit était consentie avec trois d’entre eux. La situation aurait ensuite dégénéré, mais il n’aurait pas participé au viol, rapporte son avocat. Selon le juriste, ceux qui en sont coupables «ne sont pas tous dans le box (des accusés, ndlr)».

A la demande de la victime, le procès devrait avoir lieu à huis clos. Les accusés, qui encourent 20 ans de réclusion criminelle, comparaitront détenus.

A voir aussi