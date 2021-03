Un Français sur trois a peur que son téléphone n’ait plus de batterie

Un Français sur trois a peur que son téléphone portable tombe en panne de batterie, selon un sondage OpinionWay pour le fabricant chinois de smartphones Oppo.

D’après cette enquête relayée par Le Parisien, et menée auprès d’un échantillon de 1.002 personnes, 34% des sondés redoutent en effet le déchargement complet de leur smartphone.

les 18-35 ans sont les plus angoissés

Sans surprise, ce sont les jeunes qui angoissent le plus à l’idée de ne pas pouvoir utiliser leur précieux appareil durant un certain laps de temps. Près de deux tiers des 18-35 ans (64%), et plus de la moitié des 25-34 ans (53%), affirment que la simple perspective qu’une telle situation se produise engendre du stress.

«Le smartphone est un doudou sans-fil et son hyperutilisation vient pallier nos inquiétudes et combler notre incapacité naturelle à être seul», a expliqué auprès du quotidien régional Michael Stora, fondateur de l'Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines.

Chez les 35-49 ans et 50-64 ans, cette préoccupation est moins marquée puisqu’ils sont respectivement 34% et 23% à s’en soucier. Ce sondage réalisé en ligne révèle d’autre part que cette phobie concerne principalement les cadres et les CSP+ (40%).

Preuve que le niveau de batterie est une priorité, 14% des sondés avouent même quitter leur domicile en retard pour charger leur téléphone portable. Un chiffre qui monte jusqu’à 42% chez les 18-24 ans et 26% chez les 25-34 ans.

la peur de rater un sms ou un appel important

Pour le sociologue Ronan Chastellier, «les smartphones ont été poussés à leurs limites avec le télétravail et la batterie est devenue le nerf de la guerre, recharger vite devient une condition de la nouvelle sérénité, tant il est vrai que nous sommes devenus dépendants de ces objets communicants».

Mais pour quelles raisons les utilisateurs ont-ils si peur de ne pas pouvoir utiliser leur terminal faute de batterie ? La majorité d’entre eux (39%) ne veulent pas rater un message ou un appel important, 18% craignent de se perdre car ils ne peuvent pas accéder au GPS, et 10% d’être coincés en attendant que leur portable charge.

