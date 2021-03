Côte d'Azur : les bornes d’appel d’urgence se multiplient sur la voie publique

Cannes vient de se doter de quatre bornes d’alerte permettant à tout citoyen de déclencler l'intervention de la police municipale en cas de danger, de vol ou d’agression dans la rue.

Ces boutons d’appels d’urgence viennent d’être installés par la ville devant la gare SNCF, près du Palais des Festivals, sur la Croisette et place Roubaud à La Bocca. Reliés au centre de supervision urbain, ils permettent aux agents municipaux du Poste de Commandement Radio de procéder à une «levée de doute» grâce au micro et à la vidéo implantés dans le boîtier. Les caméras de surveillance situées à proximité sont immédiatement orientées dans la direction du signalement. Ce qui permet de déclencher l'intervention rapide de la police municipale en cas d'agression ou d'un danger potentiel.

«Il n’y a pas de dispositif de sécurité absolue, mais c’est l’addition des moyens, des technologies et des vigilances qui crée l’efficacité sécuritaire et permet de limiter des situations à risques ou dangereuses : une présence physique policière, de très nombreuses caméras de vidéoprotection, des citoyens vigilants, des systèmes d’alarme, explique David Lisnard, le maire (LR) de Cannes. Ces boutons d’appels d’urgence permettent de toujours mieux sécuriser les passants et compléter notre stratégie de lutte contre la délinquance et le risque terroriste.» D’autres secteurs seront très prochainement équipés de ces appareils, dont le coût à l’unité s’élève à 7.000 euros. A ce jour, plus de 355 boutons sont répartis sur l’ensemble du territoire communal.

un dispositif activé lors de l'attentat de nice

A l'instar de Cannes, Nice s'appuie également sur les boutons d’appel d’urgence pour sécuriser la voie publique. Ce dispositif simple et efficace avait été déclenché par un témoin, lors de l’attentat terroriste qui avait fait trois morts à l’intérieur de la basilique Notre-Dame, le 29 octobre dernier. L’appel avait permis aux opérateurs du Centre de supervision urbain de dépêcher en urgence un équipage de policiers municipaux qui était parvenu à neutraliser le terroriste.

D’ici la fin du premier semestre, 175 bornes d’appel d’urgence de ce type seront installées dans les rues de Nice, dont 125 aux abords des écoles.

Dans la capitale azuréenne, le déploiement de ce dispositif sera financé à hauteur de 80% (soit 835 200 euros) par le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance.