Confinement partiel dans les Alpes-Maritimes : la justice rejette le recours déposé par les plaignants

Les habitants des Alpes-Maritimes devront à nouveau rester chez eux, samedi et dimanche prochains. Ainsi en a décidé la justice, ce mercredi après-midi.

Ce n’est pas vraiment une surprise. Le Tribunal administratif de Nice a débouté, ce mercredi après-midi, les 241 Maralpins qui avaient attaqué l’arrêté préfectoral instaurant le confinement local dans une large frange littorale de ce département. Une restriction appliquée le week-end dernier et le week-end prochain afin de limiter la propagation du Covid-19 qui fait des ravages dans les Alpes-Maritimes (12 morts au cours des dernières 24 heures et 118 malades toujours hospitalisés en réanimation).

Dans son jugement, le Tribunal Administratif précise que «les mesures limitées dans le temps et dans l’espace prises par le préfet des Alpes-Maritimes aux seules fin de lutter contre la propagation du virus devaient être regardées, en l’espèce, comme nécessaires, proportionnées et adaptées aux circonstances locales. Au vu de la gravité et la particularité de la situation sanitaire locale actuelle, les restrictions instituées dans les communes mentionnées à l’annexe 1 de l’arrêté contesté ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’entreprendre, à la protection de la santé et au droit au respect de la vie privée des 241 requérants».

Un appel devant le Conseil d'Etat

«Cette décision n’est pas très courageuse, a commenté Me Zia Oloumi, l’un des deux avocats des requérants qui réclamaient un euro symbolique chacun. Le Tribunal s’est basé uniquement sur les données scientifiques mises en avant par la Préfecture et sur le taux d’incidence, ce qui était insuffisant, selon nous. Nous ne sommes pas vraiment surpris. Depuis le début de la crise sanitaire, les magistrats ont pris l’habitude d’être plutôt du côté des autorités».

Les plaignants qui dénonçaient une atteinte à leurs libertés fondamentales vont maintenant faire appel devant le Conseil d’Etat.