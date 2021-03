Covid-19 : un Conseil de défense pour trancher sur les départements en surveillance renforcée

Quels départements seront confinés le week-end ? Qui y échappera de justesse ? Quels seront les mesures exactes ? Des questions qui seront au programme d'un Conseil de défense organisé ce 3 mars.

D'après des informations obtenues par franceinfo, il serait possible que de nouvelles restrictions soient en effet mises en place dans les zones où la situation s'est dégradée depuis la prise de parole de Jean Castex le 25 février dernier. Pour rappel, 20 départements ont été placés en surveillance renforcée.

Si le gouvernement l'estime nécessaire, de nouveaux confinements localisés pourraient être mis en place les week-ends, comme c'est déjà le cas dans les agglomération de Dunkerque et de Nice. L'objectif est de cibler les restrictions dans les zones qui en ont le plus besoin, et notamment les métropoles.

Des concertations avec les élus locaux devaient avoir lieu ces derniers jours. Certains se sont montrés plus intéressés que d'autres par une augmentation des mesures. À Paris, quelques jours après la sortie du Premier adjoint Emmanuel Grégoire, qui demandait un confinement dur de trois semaines, Anne Hidalgo s'est opposée à la fois à cette idée et à celle du week-end. La maire de la ville considère que cette mesure serait en effet «dure, voire inhumaine».

Encore «4 à 6 semaines» de restriction

En revanche, dans les régions où la situation est plus tranquille, l'exécutif n'envisagerait pas d'assouplir les mesures. C'est notamment le cas de la Bretagne, où des élus demandaient un allègement des restrictions face aux bons chiffres affichés sur place.

Les décisions finales prises par les autorités devraient être annoncées dans les prochains jours, puisque Jean Castex avait évoqué la date du samedi 6 mars dans sa récente conférence de presse, mais aucun horaire précis n'a encore été évoqué.

De son côté, Emmanuel Macron avait estimé le 1er mars qu'il faudrait subir les mesures actuelles «4 à 6 semaines», notamment pour accélérer la campagne de vaccination. À l'heure actuelle, les résultats de celle-ci peinent toujours à se faire ressentir dans les chiffres.

À voir aussi