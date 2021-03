Ile-de-France : où se trouvent les 35 sites qui seront végétalisés dans le cadre de la 4e saison de Parisculteurs ?

Un peu plus de 20 hectares sont concernés. La mairie de Paris a dévoilé, ce mercredi 3 mars, les 35 lieux qui ont été choisis pour être végétalisés ou cultivés, dans le cadre de la 4e saison de l’appel à projets «Parisculteurs».

Toitures, murs, sous-sol, espaces en pleine terre... Autant d'espaces de verdure grapillés sur la ville qui seront bientôt transformés, afin d'accueillir divers projets d'agriculture urbaine. Sur ces 35 lieux, 18 se trouvent à Paris et 17 se trouvent en «zones péri-urbaines et rurales». La 4e saison de cet important appel à projets ayant comme objectif de s'ouvrir à la métropole.

Douze sites sont mis à disposition par la Ville de Paris et 23 par ses 19 partenaires, parmi lesquels on compte les Sapeurs-Pompiers de Paris, l'Institut national des jeunes sourds de Paris, le ministère de l'Economie et des Finances ou encore le bailleur social Paris Habitat et les communes de Montreuil (93) ou des Mureaux (78)... pour un total de 20,8 hectares de surfaces exploitables, dont 2,1 hectares à Paris et 18,7 hectares en-dehors.

Dans le détail, «20 projets seront installés sur des espaces au sol, 13 en toiture, 4 en sous-sol et l'un d'entre eux est une houblonnière», explique la municipalité parisienne. Côté surperficie, ils vont de 90 m2 pour la houblonnière jusqu'à 9,2 hectares de terres agricoles pour le projet du Domaine de Pinceloup, à Sonchamp (78), le tout pour une superficie moyenne de 5.715 m2.

Les 18 sites parisiens

- Institut National des Jeunes Sourds (5e) : 1.300 m2 de toiture

- Groupe scolaire Saint-Benoît (6e) : 680 m2 de toiture

- Caserne Carnot (12e) : 600 m2 en parcelles de pleine terre destinés à un projet d'agriculture urbaine

- Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance (12e) : 1.800 m2 divisés en plusieurs espaces sur les toits et au sol

- Cuisine Baudricourt (13e) : plus de 700 m2 mis à disposition sur le toit d’une future cuisine centrale

- Ecole Normale Supérieure (14e) : dalle de 2 .430 m2 dotée d'un local de 55 m2

- Université de Paris (14e) : plus de 1.100 m2 sur dalle, au sein de son bâtiment de recherche et d’enseignement, et 800 m2 en pleine terre Université de Paris

- Immeuble Bourdelle (15e) : 250 m2 de toiture-terrasse équipés d’une serre agricole

- Résidences Frères Voisin & Bertelotte (15e) : près de 5.000 m2 d’espaces répartis sur les deux résidences, dont un jardin sur dalle de 4.000 m2, une toiture de 300 m2 et un local en sous-sol de 430 m2

- Moulin de Longchamp (16e) : 1.100 m2 de pleine terre

- Gare RER Kennedy (16e) : 700 m2 de toiture

- Parking Chardonnière (18e) : 500 m2 en sous-sol

- Place du Maquis du Vercors (19e) : une parcelle de terre de 900 m2

- Parking Maroc (19e) : 1600 m2 en sous-sol sur 3 niveaux

- École des Métiers de la Gastronomie (19e) : 300 m2 d’espaces dotés de locaux

- Jardin de la Treille du Parc de la Villette (19e) : 90 m2 dédiés à la culture de houblon

- Hôtel d’entreprises Métropole 19 (19e) : 455 m2 en toiture et au sol

- Gymnase Chaumont (19e) : 900 m2 divisés en deux parcelles de pleine terre

LES 17 SITES FRANCILIENS

- Ecluse Saint-Lazare, à Meaux (77) : 3.700 m2 de surfaces en pleine terre

- CEFP Le Nôtre - Domaine de Pinceloup, à Sonchamp (78) : plus de 9 hectares dont 6 hectares et 1,3 hectare de parcelles adaptées à du paturage ou de l'apiculture

- Centre éducatif, à Villepreux (78) : 9.100 m2 divisés en 3 parcelles de pleine terre

- Château d’Eau, aux Mureaux (78) : 8.600 m2 de surfaces en pleine terre en lisière de forêt

- Résidence La Boissière, à Saint-Vrain (91) : 1,2 hectare d'espaces boisés et 1.000 m2 de plein terre

- Murs à Pêches, à Montreuil (93) : 7.800 m2 situés sur le site agricole historique des Murs à pêches

- Jardin pédagogique Parc Georges Valbon, à La Courneuve (93) : 3.000 m2 situés en lieu et place d'un ancien jardin pédagogique

- Port Christo, à Saint-Denis (93) : 1.200 m2 en pleine terre au bord du canal de Saint-Denis

- Parcelle de la Poudrerie, à Sevran (93) : un hectare sur un terrain naturel

- Sentier des Cailloux, à Pierrefitte-sur-Seine (93) : 1.500 m2 au sol

- Site de Maintenance de la Ligne 14, à Saint-Ouen (93) : 8.900 m2 en toiture

- Caserne de Rose Dugny (93) Une surface totale de 6 400 m2 en plein coeur de la caserne ! La Garde républicaine propose six espaces, soit 6 400 m2 au sein de la caserne de Rose, une caserne qui accueille aujourd’hui 900 rési- dents, les gendarmes et leurs familles.

- Centre Technique Municipal, à Pantin (93) : 2.400 m2 en toiture

- Ancien parking de la gare d’Epinay-sur-Seine (93) : un hectare dur deux niveaux dans un ancien parking de gare

- EHPAD Cousin de Méricourt, à Cachan (94) : 1.650 m2 au cœur des espaces verts de l’établissement

- Espace vert Jean Jaurès, à Vitry-sur-Seine (94) : 1.500 m2 de pleine terre au cœur d’une résidence d'ICF Habitat

- Caserne de Sapeurs-Pompiers, à Valenton (94) : 6.200 m2 de pleine terre

Lancé en 2016, l'appel à projets «Parisculteurs» a permis de mettre en place «plus de 50 projets ces dernières années et tout autant en cours de développement», se félicite la municipalité parisienne, qui compte aujourd’hui «plus de 30 hectares d’espaces agricoles sur son territoire».