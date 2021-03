Tempête Alex : des sportifs de haut niveau s'engagent pour les sinistrés des vallées

Le basketteur Tony Parker, le cycliste Thomas Voeckler ou encore le nageur Antibois Alain Bernard participent à une tombola solidaire jusqu'au 31 mars, afin de récolter des fonds au profit des victimes de la catastrophe naturelle qui a frappé le haut pays niçois, le 2 octobre dernier

Trente-deux lots ont ainsi été offerts par des clubs ou des athlètes professionnels pour les sinistrés de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya. La joueuse de tennis niçoise Alizée Cornet marraine de l’opération fait don d’une tenue portée lors du tournoi de Roland Garros 2020 ainsi que d’une raquette, le basketteur monégasque de Pro A Wilfried Yeguete cède son maillot signé par l’ensemble du cinq majeurs de l’AS Monaco. L’Antibois Alain Bernard parrain de la tombola met en jeu une journée en sa compagnie au Cercle des Nageurs d'Antibes.

L’OGCN offre une paire de crampons dédicacée de son joueur, Jeff Reine-Adelaide.

Tony Parker, Thomas Voeckler, Yannick Cahuzac, Jérémy Chardy, Rudy Molard, Gernot Rohr, Cheik Sidibé, Bruno Valencony ou encore Hervé Renard participent également à cette opération de solidarité.

La tombola du chanteur Julien Doré organisée quelques semaines après la catastrophe avait permis de récolter un million d’euros.

Le 2 octobre dernier, des pluies dilluviennes s'abattaient en quelques heures sur le haut pays niçois causant pour plus d’1,2 milliard d’euros de dégâts et entrainant la mort de dix personnes et la disparition de huit autres.

Les tickets sont mis en vente à 5 euros l’unité (15 euros les trois et 25 euros la dizaine) sur le site : http://latombolasolidaire.fr