Alpes-Maritimes : ces maires qui desserrent l’étau

Alors qu’un confinement est décrété par arrêté préfectoral ce week-end sur la Côte d’Azur, pour limiter la propagation du Covid-19, certaines communes veulent éviter de trop serrer la vis.

L’accès à la Promenade des Anglais bloqué par des rubalises et des barrières. L’image d’un bord de mer niçois interdit au public ce week-end tranche avec celle offerte par d’autres communes limitrophes qui autorisent leurs habitants à profiter du bord de mer.

Ce sera par exemple le cas d’Antibes où le maire (LR) Jean Leonetti rend temporairement son littoral piéton afin «d’offrir à sa population des espaces supplémentaires de déambulation et de pratique d’un sport en extérieur». Ce même jour, le parc de la villa Eilenroc sera également ouvert au public tout comme le Fort Carré. L’objectif est de permettre aux habitants de la cité des remparts de s'aérer à moins de 5km de chez eux, distance au-delà de laquelle le confinement interdit de s’éloigner.

Des manifestations autorisées par la Préfecture

À l'Est des Alpes-Maritimes, le maire (LR) de Menton Jean-Claude Guibal ouvrira comme le week-end dernier son bord de mer y compris aux cyclistes. Dimanche, on y trouvera même un marché d’artisanat. Un marché italien sera également proposé samedi à Cagnes-sur-Mer, près de Nice. Les amateurs de gastronomie pourront y trouver toutes sortes de mets salés et sucrés considérés comme des aliments de première nécessité.

Toutes ces manifestations ont reçu l’accord de la Préfecture des Alpes-Maritimes, mais l’attestation dérogatoire restera de rigueur durant toutes les sorties.

Les contrôles seront renforcés tout au long du week-end.