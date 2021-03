Coronavirus : voici les 9 nouveaux centres commerciaux fermés à Paris dès ce soir

C'est la conséquence des restrictions supplémentaires annoncées par Jean Castex jeudi. A Paris, neuf nouveaux centres commerciaux doivent fermer leurs portes dès ce vendredi soir, car leur superficie dépasse les 10.000 m2.

Lors de sa conférence de presse jeudi, le Premier ministre avait en effet annoncé la fermeture des «grands centres commerciaux ou grandes surfaces commerciales de plus de 10.000 m2» dans les 23 départements sous surveillance renforcée, dont Paris fait partie. Dans le Pas-de-Calais, le seuil a été fixé à 5.000 m2.

Ainsi, à partir de ce vendredi soir, neuf centres commerciaux ou magasins parisiens doivent fermer, comme l'a indiqué la préfecture de police de Paris :

- Carrousel du Louvre (1er arrondissement)

- Galerie commerciale de la Gare Saint-Lazare (8e)

- Galerie commercial Elysées La Boétie (8e)

- Centre commercial Passage du Havre (9e)

- Centre commercial Oslo (13e)

- Centre commercial Masséna 13 (13e)

- Magasin FNAC des Ternes (17e)

- Galerie marchande du Palais des Congrès (17e)

- Magasin Printemps Nation (20e)

Dans le cas des centres commerciaux, seuls les commerces non alimentaires seront fermés.

#Covid19 | Liste des 9 centres commerciaux parisiens concernés par l'abaissement du seuil de fermeture et devant fermer leurs commerces non alimentaires https://t.co/IVEbLHC7GD pic.twitter.com/l4DsbaXgNr — Préfecture de Police (@prefpolice) March 5, 2021

Ces neuf établissements rejoignent neuf autres centres commerciaux parisiens de plus de 20.000 m2, fermés depuis le 1er février : le Forum des Halles (1er arrondissement), Le BHV Marais (4e), Le Bon Marché (7e), les Galeries Lafayette (9e), le Printemps Haussmann (9e), Italie 2 (13e), le Centre commercial Montparnasse (14e), les bâtiments Panoramik et Magnetik du centre Beaugrenelle (15e) et Vill'up (19e).