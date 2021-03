DIRECT - Coronavirus : après les Etats-Unis, le Canada approuve le vaccin de Johnson & Johnson

Jean Castex a confirmé ce jeudi le confinement partiel dans le Pas-de-Calais et 23 départements restent sous surveillance renforcée. Le Premier ministre a également annoncé un «coup d'accélérateur» sur la vaccination, notamment ce week-end. Suivez toute l'actualité sur l'évolution de la crise sanitaire.

18h27

Le préfet du Rhône a annoncé avoir renoncé à fermer les lieux les plus fréquentés de la métropole lyonnaise, comme les quais du Rhône, tout en détaillant des mesures destinées à faire face à une "situation sanitaire tendue et fragile" mais "sous contrôle".

Les quais du Rhône, qui ont donné lieu à d'importants attroupements le week-end dernier "sont la propriété de la Métropole et de la mairie que j'ai consultées, et ils n'ont pas souhaité que ces lieux soient fermés", a indiqué lors d'une conférence de presse Pascal Mailhos, se référant aux écologistes Bruno Bernard et Grégory Doucet à la tête de ces deux collectivités.

16h20

Les autorités de santé canadiennes annoncent avoir autorisé un quatrième vaccin contre le Covid-19, celui du laboratoire américain Johnson & Johnson.

Le Canada, qui a déjà autorisé les vaccins de Pfizer-BioNTech, de Moderna et d'AstraZeneca, a commandé jusqu'à 38 millions de doses de ce vaccin qui est le premier à dose unique parmi ceux homologués contre le Covid-19 dans le pays.

15h26

e maire de Moscou a annoncé vendredi un nouvel allègement des mesures de lutte contre le Covid-19 dans la capitale russe, incluant la fin du confinement obligatoire pour les plus de 65 ans.

14h47

Le Mali a reçu vendredi son premier lot de vaccins contre le coronavirus grâce au dispositif Covax créé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) au bénéfice des pays les plus démunis, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Le premier lot de 396.000 doses du vaccin anglo-suédois AstraZeneca a été réceptionné en fin de matinée à l'aéroport de Bamako par le Président de la transition, Bah Ndaw, en présence de notamment de représentants de l'OMS et du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).

13h12

La plupart des centres de vaccination contre le Covid-19 resteront ouverts samedi et dimanche en Île-de-France, où de nouveaux lieux d'injection viendront s'ajouter afin d'écouler plus de 50.000 doses en deux jours, ont indiqué les autorités locales vendredi.

Permise par "une allocation exceptionnelle de 51.000 doses de vaccins Pfizer", cette opération mobilisera 105 des 123 centres de vaccination qui accueillent déjà les publics prioritaires, précisent dans un communiqué l'agence régionale de santé (ARS) et les préfectures de police et de région.

11h05

Les pharmaciens, et les sages-femmes sont désormais autorisés à prescrire et injecter les vaccins contre le Covid-19, de même que les infirmiers qui peuvent à présent vacciner sans qu'un médecin soit systématiquement présent, selon un décret paru vendredi au Journal officiel.

La vaccination reste réservée en priorité aux personnes de plus de 75 ans, de plus de 50 ans souffrant de comorbidités et aux adultes à très haut risque, mais le décret prévoit que les pharmaciens peuvent "prescrire les vaccins (..) à toute personne", sauf à celles "présentant un trouble de l'hémostase" et aux femmes enceintes.

10h38

Les résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) "vont pouvoir sortir s'ils sont vaccinés", a déclaré vendredi le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui veut leur "rendre progressivement la liberté". "Les résidents des Ehpad vont pouvoir sortir s'ils sont vaccinés, avec au moins 15 jours de recul après la deuxième injection", a-t-il précisé

08h55

Le rapport d'enquête interne sur le foyer de contamination au Covid-19 dans le XV de France conclut que le protocole sanitaire a été "bien élaboré" et "respecté" par l'équipe, a affirmé vendredi le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer.

"Personne n'a enfreint le protocole", notamment le sélectionneur Fabien Galthié, a renchéri le président de la Fédération française de rugby (FFR), Bernard Laporte, à l'issue d'un entretien d'une heure avec M. Blanquer et la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu.