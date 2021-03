L'ancien danseur étoile Patrick Dupond est mort

L'ancien danseur étoile français Patrick Dupond est mort à l'âge de 61 ans des suites d'une maladie foudroyante.

«Patrick Dupond s'est envolé ce matin pour danser avec les étoiles», a affirmé sa collaboratrice et compagne Leïla Da Rocha. La star aurait fêté son 62 e anniversaire ce 14 mars.

Enfant énergique, Patrick Dupond s'est d'abord essayé au football et au judo avant de se passionner pour la danse. A seulement 10 ans, il est admis à l'école de danse de l'Opéra de Paris. En 1976, Patrick Dupond remporte la médaille d'or du Concours international de ballet de Varna en Bulgarie, ce qui lui permet d'être reconnu autant en France qu'à l'étranger. Il travaille alors avec les plus grands chorégraphes et danseurs du monde, comme le Français Maurice Béjart, le Russe Rudolf Noureev ou encore l'Américain Alvin Ailey.

Nommé danseur étoile à l'Opéra national de Paris en 1980, il devient directeur artistique du ballet de Nancy en 1988 puis directeur du ballet de l'Opéra National de Paris dix ans plus tard, à seulement 21 ans, de 1990 à 1995, succédant à Rudolf Noureev avant d'être débarqué pour son «insoumission», selon ses propos. En 2000, il est victime d'un très grave accident de voiture qui laissera son corps brisé par 134 fractures. Alors que les médecins lui annoncent qu'il ne dansera plus, l'homme se réeduque avec une volonté de fer jusqu'à remonter sur scène. Il reviendra sur son accident et sur de nombreux pans de sa vie personnelle dans Etoile, un livre paru quelques mois plus tard chez Fayard.

Des scènes du monde à la télévision française

Patrick Dupond a également été vu à la télévision dans plusieurs émissions, d'abord «La Ferme Célébrités 2» en 2005 avant de devenir juré de «La france a un incroyable talent» en 2007 et 2008 puis de «Prodiges», télécrochet des arts classiques sur France 2, depuis 2014.

Le grand public découvre ensuite toute l'exigence du danseur lorsqu'il intègre le jury de «Danse avec les stars» en 2009, rôle qu'il a tenu pendant deux ans.

Patrick Dupond partageait sa vie depuis 2004 avec Leïla Da Rocha, ex-basketteuse de haut niveau devenue danseuse orientale à la suite d'une blessure. C'est avec cette femme que l'ancien danseur étoile expliquait avoir découvert le sens du mot «amour». Une femme qui lui aurait redonné goût à la vie : «Nous formons un binôme. Quand elle n'est pas là, la vie n'a plus de goût. Je me réveille chaque jour avec la certitude de plus en plus forte qu'elle est la femme de ma vie», confiait-il à Paris Match en 2017 . Le couple avait fondé sa propre école de danse à Bordeaux.