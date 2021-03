Sondage : Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen «inquiètent» plus d'un Français sur deux

La présidentielle approche. Pourtant parmi les principaux candidats déclarés, Jean-Luc Mélenchon (LFI) et Marine Le Pen (RN) «inquiètent» plus d’un Français sur deux, selon un sondage exclusif Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio dévoilé ce vendredi.

D’après cette enquête menée auprès de 1.048 personnes, représentatives de la population française, Jean-Luc Mélenchon inquiète 59% des sondés, contre 56% pour Marine Le Pen.

Les deux candidats à l’Élysée ne sont pas pour autant sur la même dynamique. Quand le chef de LFI enregistre une hausse de 5 points depuis le mois de septembre, la députée du Pas-de-Calais en a perdu quatre dans le même laps de temps.

Elle arrive également en tête au niveau de son attachement aux valeurs démocratiques (48%), devançant de peu le député LFI (42%). Les personnes sondées ont également estimé que la finaliste de la dernière présidentielle était plus proche des préoccupations des Français (47%) que l’élu de gauche (40%).

Aucun ne suscite la confiance pour sortir le pays de la crise

Les personnes âgées sont les plus inquiètes concernant Jean-Luc Mélenchon, en particulier les sondés âgés entre 50 et 64 ans (66%) et les plus de 65 ans (65%). Concernant Marine Le Pen, la tranche d’âge la plus inquiète est celle des 35-49 ans (62%).

Trois Français sur quatre (74%) pensent que le député des Bouches-du-Rhône n’a pas de solution pour sortir le pays de la crise. Dans cette catégorie, Marine Le Pen (63%) suscite un brin plus d’optimisme mais avec un pourcentage de défiance qui reste fort. En résumé, aucun des deux candidats ne remporte les faveurs des sondés sur ce thème.

Enfin, seuls 20% des personnes interrogées estiment que Jean-Luc Mélenchon a la stature d’un président de la république. De leur côté, ils sont 37% à penser que Marine Le Pen possède la carrure pour devenir la pensionnaire de l’Élysée.