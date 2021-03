Violences sexistes : plus de 200.000 victimes enregistrées en 2019

Un rapport sur l'état du sexisme en France. En 2019, 209.000 victimes de violences sexistes ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie, selon une étude du ministère de l'Intérieur publiée ce vendredi.

Ces actes regroupent les infractions commises «en raison du sexe, de la situation de famille, de l'état de grossesse» (injures, diffamations, discriminations...), celles commises au sein du couple (violences, menaces, harcèlement, viols, assassinats...), celles «à caractère sexuel hors cadre conjugal» (viols, agressions sexuelles, exhibitions sexuelles...) et celles relatives aux mariages forcés. Une nomenclature établie pour les besoins du Haut Conseil à l'Egalité (HCE), précise le rapport.

En 2019, le nombre de victimes de violences sexistes enregistrées par les forces de l'ordre en France a bondi de 12 % par rapport à 2018, soit la même augmentation que l'année précédente. Une hausse que le ministère de l'Intérieur met sur le compte notamment de «la libération de la parole des victimes de violences sexuelles suite au mouvement #MeToo et les effets positifs du Grenelle des violences conjugales».

Des chiffres sous-estimés

Parmi ces victimes, près de neuf sur dix (87 %) sont des femmes. C'est dans le cadre conjugal que ces violences sont les plus fréquentes. Elles représentent en effet 68 % du total des infractions enregistrées. Suivent les crimes et délits à caractère sexuel, hors cadre conjugal (31 %). Du côté des mis en cause, les hommes sont ultra-majoritaires (91 %).

En termes de répartition géographique, l'étude note que, «s’agissant du cadre conjugal, les départements d’outre-mer, à l’exception notable de Mayotte, sont relativement plus concernés que la France métropolitaine». En métropole, ce sont les régions de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Hauts-de-France qui comptabilisent le plus de victimes par habitant.

Néanmoins, «les données issues des procédures enregistrées par les forces de sécurité sous-estiment fortement le nombre de personnes victimes d’actes sexistes et notamment les femmes», souligne l'étude, réalisée par le service statistique du ministère de l'Intérieur (SSMSI). D'après les chiffres des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» (CVS), dites de victimation, menées chaque années par l'Insee depuis 2007 - sauf en 2020 en raison de la crise sanitaire -, «une très faible part des personnes qui se déclarent victimes d'actes sexistes portent plainte auprès des services de sécurité (entre 2 % et 16 % selon le type d'actes)». Par exemple, en 2018, ce sont 1,6 million de personnes chez les 18-75 ans qui ont déclaré avoir subi des injures à caractère sexiste.