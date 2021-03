Nice-Côte d’Azur : lancement de l'opération de vaccination de masse

Dans la Métropole Nice-Côte d’Azur l’opération de vaccination de masse vient de débuter.

D’ici ce dimanche soir, médecins, infirmiers et bénévoles vont vacciner contre le Covid-19 pas moins de 12.000 personnes vivant dans la capitale azuréenne et les 48 communes de son arrière-pays. Lors de ce deuxième week-end de confinement local, les autorités ont décidé de booster la campagne de vaccination. La Métropole niçoise a entrepris de vacciner 12. 000 personnes au cours des prochaines 48 heures. Pour ce faire, elle a convoqué à tour de bras les habitants dont le nom figure sur la plateforme de pré-inscription.

Ce matin, le maire de Nice Christian Estrosi s’est rendu au Palais des Expositions de sa ville, dans l’un des quatre centres de vaccination de la commune, pour constater l’avancée des opérations. À son arrivée, des centaines de Niçois étaient installés dans les salles d’attentes, les cabines privatives ou dans les salles de repos post-injection. « L’ensemble des 12 000 doses seront injectées d’ici demain soir. Ce sera une première en France », a promis l’élu qui s’est fait vacciner.

Retrouver une vie normale

Sur les 12.000 doses attribuées à Nice et à sa métropole, 4.000 sont de marque Pfizer et sont réservées aux personnes de plus de 75 ans. Les 8.000 autres doses sont de la marque AstraZeneca. Elles sont destinées aux personnes de 50 ans et plus.

C’est ce sérum que Daniel, 65 ans, s’est fait injecter, ce samedi matin. « Avant de venir, j’ai pris du paracétamol, comme cela est préconisé afin d’éviter des effets secondaires, expliquait le Niçois juste après son injection. Je n’avais aucune réticence à l’encontre de ce vaccin. Pour l’instant tout va bien. J’avais vraiment hâte d’être immunisé. Je suis maintenant soulagé. Je vais pouvoir recommencer à vivre presque comme avant la pandémie ».

Le Covid-19 a tué 12 Azuréens en 24 heures

A l’instar de Nice, les autres villes azuréennes ont également engagé une campagne de vaccination massive ce samedi. Au total, 24.000 doses ont été livrées dans le département.

Dans les Alpes-Maritimes, le taux d’incidence est toujours de 566 cas pour 100 000 habitants. 114 malades du Covid-19 sont toujours hospitalisés en réanimation et 12 personnes sont mortes de la maladie au cours des dernières 24 heures.