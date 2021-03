Justice : les peines de politiques «moins sévères», selon une majorité de Français

Dans un sondage, 62 % des Français estiment que les hommes et femmes politiques sont traitées «moins sévèrement» par la justice que les simples citoyens.

D'après cette étude publiée dimanche 7 mars dans le JDD, un quart des sondés pensent que leurs peines sont «ni plus, ni moins sévères». Enfin, 12 % considèrent que les personnalités politiques sont traitées «plus sévèrement».

Ces visions sont toutetois extrêmement différente suivant l'appartenance politique des personnes interrogées.

Des avis différents selon les idées politiques

Les sympathisants des Républicains ne sont en effet que 19 % à penser que la justice est plus dure avec les politiques.

En revanche, plus de la moitié des autres électeurs pensent que les politiques reçoivent un traitement de faveur, à commencer par les Verts (79 %), puis chez LFI (75 %), le PS (73 %), le RN (70 %) et enfin LREM (56 %).

Concernant Nicolas Sarkozy, qui a écopé d'un an de prison ferme la semaine dernière, 22 % des Français estiment qu'il est traité par la justice «moins bien qu'un simple citoyen» et 28% «comme un simple citoyen».

Là encore, seuls 14 % des Républicains pensent que l'ancien président a été «mieux traité qu'un simple citoyen», contre 50 % pour l'ensemble des Français.

Ce sondage a été réalisé sur Internet du 4 au 5 mars, auprès de 1.012 personnes de 18 ans et plus. La marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,1 points.