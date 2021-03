Métropole Nice Côte d'Azur : 12.980 personnes vaccinées pour le second week-end de confinement

La collectivité a mobilisé 700 agents, personnels soignants et bénévoles pour ce marathon de la vaccination.

Alors que la capitale azuréenne était soumise à un second week-end de confinement partiel, on a vacciné à tour de bras dans les 49 communes de la Métropole Nice-Côte d’Azur. Au final, 12.980 habitants ont bénéficié d’une injection (de sérum Pfizer pour 3.840 personnes de plus de 75 ans et d’AstraZeneca pour 9.140 personnes de plus de 50 ans).

« Ce week-end est une lueur d’espoir, a expliqué Christian Estrosi, le président de la collectivité. Je suis convaincu que, dans la semaine qui vient, nous pourrons constater un net infléchissement dans la transmission du Covid-19». L’objectif est de vacciner 300.000 personnes d’ici fin avril. En attendant, la plupart des habitants étaient satisfaits de la logistique, à l’image de Jean-Marie, qui réside à Vence. « Je me suis inscrit vendredi soir, explique t-il. On m’a immédiatement donné un rendez-vous pour dimanche matin à 10h15. J’étais vacciné à 10h20 et, après un quart d’heure de latence (nécessaire pour s’assurer que les patients ne développent pas d’effets secondaires, Ndlr), j’ai pu repartir à 10h35, avec tous les papiers en poche. Quand les choses sont bien organisées, autant le dire ».

Une gestion au compte-gouttes

Inévitablement, certains couacs n’ont pu être évités. « Samedi soir, nous avons reçu un SMS nous invitant à nous rendre sur un site de vaccination tout de suite pour bénéficier de notre injection, explique Robert, un Niçois inscrit sur la liste d’attente depuis le mois de janvier. Je me suis rendu sur place à 21h15, mais il n’y avait plus de place. Ce dimanche, j’ai reçu un nouveau SMS m’expliquant que, face au succès de l’opération, il va falloir encore patienter. Mon épouse, qui est une personne à risque car elle est atteinte d’un cancer, se trouve dans la même situation ».

À Cannes, par exemple, 180 doses d’AstraZeneca n’ont pu être administrées, samedi soir, mais ont pu être expédiées en urgence à Nice afin de ne pas être perdues.

Dans les Alpes-Maritimes, le taux d’incidence du Covid-19 était de 566 cas pour 100.000 habitants vendredi. Quelque 114 malades étaient toujours soignés en réanimation avant le week-end.