Nice : des distributeurs de protections périodiques gratuites sur les campus

Les étudiantes de l’Université Côte d’Azur vont pouvoir se procurer dès ce lundi des kits de serviettes et de tampons directement dans les toilettes de leurs établissements et au sein des résidences universitaires.

Environ 13% des jeunes Françaises qui suivent des études dans l’enseignement supérieur seraient dans une situation de « précarité menstruelle ». Un contexte aggravé par la crise sanitaire qui prive de nombreux jeunes de petits boulots. Une problématique prise très au sérieux par l’Université Côte d’Azur et le Centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Nice-Toulon qui mettent en service dès ce lundi des distributeurs de protections périodiques gratuites, dans les résidences universitaires et sur les principaux campus.

Ce sont 16 machines automatiques qui sont ainsi déployées à Carlone, Valrose, Sophia-Tech ou encore La Garde et Toulon dans le Var. Il sera également possible de se procurer tampons et serviettes auprès des associations, services sociaux et autres épiceries solidaires.

Une dépense incompressible

Au total, ce ne sont pas moins de 76.500 protections périodiques qui seront distribuées tous les ans dans l’académie de Nice-Toulon. La question est loin d’être anecdotique. En moyenne, chaque Française consacre chaque mois 18 euros pour ce poste de dépense incompressible. Du côté de l’Université Côte d’Azur, on souligne que ce cette mesure d’aide constitue « un pas supplémentaire vers l’égalité des femmes et des hommes sur les dépenses d’hygiène et de santé, pour les étudiantes et les étudiants d’Université Côte d’Azur ».

« Une question de dignité »

Dès la prochaine rentrée universitaire, les protections menstruelles deviendront gratuites pour toutes les étudiantes de France. C’est ce qu’a annoncé la ministre de l’Enseignement Supérieur Frédéric Vidal. « Nous visons l’installation de 1500 distributeurs gratuits à la rentrée, a t-elle assuré. Cela n'a rien d'anecdotique, il s’agit d’une question de dignité».