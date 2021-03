Paris : 5 lieux pour profiter du soleil sans risquer l'évacuation

Alors que les évacuations des quais de Seine par la police se succèdent chaque week-end, voici quelques idées pour se balader ou lézarder dans des lieux un peu moins fréquentés dans la capitale et à proximité.

la butte aux canons (12e)

En plein coeur du bois de Vincennes se trouve une petite colline aménagée d'une rampe. Culminant à environ 15 mètres de hauteur, la Butte aux canons donne un point de vue dégagée sur le bois et le château de Vincennes (12e).

La randonnée balisée "GR 14A" permet d'y accéder, et pour y monter, deux solutions : soit le côté empierré et assez raide, soit le côté en terre, jugé plus facile.

Parc de Bagatelle (16e)

Situé route de Sèvres dans le bois de Boulogne, côté Neuilly-sur-Seine (92), le parc de Bagatelle est ouvert au public, tous les jours de 9h30 à 18h.

Ce lieu paisible fait partie de l'un des 4 jardins botaniques appartenant à la Mairie de Paris : il n'est pas rare d'y croiser des paons en liberté, et une roseraie compte plus d'un millier de variétés différentes.

La contrepartie de la tranquillité est que l'entrée du parc est payante : entre 1,50 (tarif réduit) et 2,50 euros.

Le port de javel (15e)

Le sud-ouest de la capitale offre un bon compromis pour profiter des rives du fleuve tout en étant moins serré que dans le centre de Paris.

Depuis l'île au Cygnes jusqu'au pied du parc André Citroën, les quais s'étendent sur plusieurs kilomètres et offrent de nombreux endroits pour s'étendre tranquillement.

quais de l'ourcq à Pantin (93)

Peu le savent, mais le canal de l'Ourcq ne s'arrête pas à La Villette (19e) et continue encore jusqu'à Pantin, en Seine-Saint-Denis.

Les chemins de halage, ainsi que les abords du port de Pantin, constituent à cet endroit une belle balade accessible à pied, aux poussettes, en courant ou à vélo.

parc de Bercy (13e)

Un peu moins connu que d'autres espaces verts de la capitale, comme les Buttes-Chaumont, le jardin du Luxembourg ou la pelouse des Invalides, le parc de Bercy attire donc moins de monde.

Constitués de trois parties distinctes, les 14 hectares de ce parc urbain se trouvent dans le prolongement de l'AccorHotels Arena et abritent des arbres centenaires, un vignoble, une orangerie, un étang et 3 anciens chais.