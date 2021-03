8 mars : quel est le parcours de la manifestation ?

Un an quasiment jour pour jour après le début du premier confinement pour lutter contre le coronavirus, la mobilisation féministe de la Journée internationale des droits des femmes met à l'honneur ces femmes mobilisées pour lutter contre la pandémie, qu'elles soient infirmières, caissières ou femmes de ménage.

A Paris, une manifestation se tient en ce lundi 8 mars après-midi.

Le cortège, constitué à l'appel de multiples associations dont le collectif «Nous Toutes», s'élancera de Port-Royal vers 13h pour rejoindre en fin de parcours la place de la République.

Le parcours sera rythmé par l'évocation de nombreux thèmes. Ainsi, les violences sexistes et sexuelles au travail seront évoquées face à un McDonald’s, l’action de la police et de la justice sur l’Ile-de-la-Cité, la précarité étudiante et les violences à La Sorbonne ou encore les intermittentes et précaires au niveau du théâtre du Châtelet.

En parallèle, des préavis de grève ont été déposés dans l'Education nationale, le rail, l'énergie ou encore à La Poste. Et symboliquement, les militantes appellent les femmes à s'arrêter de travailler ce lundi à 15h40, heure théorique où elles cessent d'être rémunérées compte tenu de l'écart moyen de salaire avec les hommes, tous contrats confondus (environ 25%).